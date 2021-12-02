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Все прояснится в ближайшее время. Тренер Гента - о контракте Безуса

Наши за границей
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Соглашение украинца истекает летом 2022 года

Все прояснится в ближайшее время. Тренер Гента - о контракте Безуса

УАФ/Павло Кубанов

Новина українською

Главный тренер "Гента" Хейн Ванхазебрук рассказал о ситуации с контрактом украинского полузащитника Романа Безуса.

"Ситуация должна проясниться в ближайшее время. Безус уже достаточно доказал в прошлом, что он может сделать для команды. Я не решаю такие вопросы сам, но в этом плане все нужно пересмотреть", – сказал Ванхазебрук.

Контракт украинца с бельгийским клубом рассчитан до лета 2022 года. В нынешнем сезоне Безус сыграл 17 матчей за "Гент" во всех турнирах, в которых забил 2 гола и сделал 2 результативные передачи.

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В статье: Роман Безус Гент Хейн Ванхазебрук
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Источник:
voetbalprimeur.be

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