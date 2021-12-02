Все прояснится в ближайшее время. Тренер Гента - о контракте Безуса
Соглашение украинца истекает летом 2022 года
УАФ/Павло Кубанов
Главный тренер "Гента" Хейн Ванхазебрук рассказал о ситуации с контрактом украинского полузащитника Романа Безуса.
"Ситуация должна проясниться в ближайшее время. Безус уже достаточно доказал в прошлом, что он может сделать для команды. Я не решаю такие вопросы сам, но в этом плане все нужно пересмотреть", – сказал Ванхазебрук.
Контракт украинца с бельгийским клубом рассчитан до лета 2022 года. В нынешнем сезоне Безус сыграл 17 матчей за "Гент" во всех турнирах, в которых забил 2 гола и сделал 2 результативные передачи.
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Источник:voetbalprimeur.be
Популярное сейчас
- Реал уходит в отрыв, Шеве досталось от Милана, продажа Черноморца. Главные новости за 1 декабря
- Без шансов для Шевы. Дженоа - Милан 0:3. Обзор матча и видео голов
- Источник: Левандовский хотел бы перейти в Реал
- A Bola: Яремчук теряет доверие тренера Бенфики
- Дополнительная мотивация. Обладатель Золотого мяча получит в подарок роскошные часы. ФОТО
- Красотка дня. Сексуальная жена украино-немецкого олимпийского медалиста в настольном теннисе. ФОТО
Новости по теме
- 20:03 Украинские Тренер Гента: Проблема Безуса в том, что он чередует фантастические вещи со странными действиями
- 12:37 Украинские Пик карьеры Соболя, польско-российская война Харатина. Наши за границей. Итоги Еврокубковой недели
- 16:05 Украинские От тюрьмы к суме и тюрьме? О переходе Романа Яремчука в Бенфику
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Лучшие букмекеры
загрузка...