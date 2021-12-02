Все прояснится в ближайшее время. Тренер Гента - о контракте Безуса

Главный тренер "Гента" Хейн Ванхазебрук рассказал о ситуации с контрактом украинского полузащитника Романа Безуса.

"Ситуация должна проясниться в ближайшее время. Безус уже достаточно доказал в прошлом, что он может сделать для команды. Я не решаю такие вопросы сам, но в этом плане все нужно пересмотреть", – сказал Ванхазебрук.

Контракт украинца с бельгийским клубом рассчитан до лета 2022 года. В нынешнем сезоне Безус сыграл 17 матчей за "Гент" во всех турнирах, в которых забил 2 гола и сделал 2 результативные передачи.