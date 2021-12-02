Коваленко получил среднюю оценку от WhoScored за матч с Интером

Украинский полузащитник "Специи" Виктор Коваленко вышел в старте на матч 15-го тура Серии А против "Интера", который закончился поражением для команды украинца со счетом 0:2.

Авторитетный статистический портал WhoScored традиционно оценил участников встречи.

25-летний Коваленко отыграл 63 минуты встречи, после чего его заменил Джулио Маджоре. За время, проведенное на поле, он не нанес ни одного удара по воротам, сделал 15 точных передач (79%), отдал 2 ключевых паса, выиграл 1 из 2 единоборств, совершил 1 отбор.

Портал WhoScored оценил игру украинца в 6.2 балла, что является средней оценкой в составе "Специи". Лучшим игроком встречи стал форвард "Интера" Лаутаро Мартинес, который получил 8 баллов.

Скриншот: WhoScored