(Анти) Герой футбольного дня. Андрей Шевченко

Не хотелось бы сразу искать что-то плохое, но хорошего нет. Команда Андрея Шевченко в Серии А в трех матчах потерпела два поражения и один поединок свела к ничьей 0:0. Впервые с сентября 2020-го года "грифоны" не забили ни одного мяча в трех матчах подряд.

Шевченко стал четвертым тренером Серии А в 21-м веке, кто начал каденцию с трех "сухих" поединков. Но хуже всего в этой статистике не сам факт антидостижения, а командные шаги назад по сравнению с каденцией предыдущего тренера.

До прихода Шевы "Дженоа" сыграла в сезоне 13 официальных поединков (один – в Кубке Италии, двенадцать – в чемпионате) и ни в одном (!) не выдала xG (показатель ожидаемых голов) меньше "единицы". Даже когда было поражение 0:4 от "Интера", в атаке "Дженоа" наработала на коэффициент 1,19 ожидаемых голов. А вот какая картина после прихода Андрея Шевченко: 0,17 – с "Ромой"; 0,55 – с "Удинезе"; 0,79 – с "Миланом". Хотя нужно делать поправку на отсутствие (из-за травм) бомбардиров Дестро и Кайседо. После их возвращения должно быть полегче.

Против команды Моуринью "Дженоа" действовала в классическом "автобусном" стиле, поэтому столь низкий показатель ожидаемых голов (только один удар по воротам) следовал из характера противостояния. Зато вчера против "Милана" подопечные Шевченко десять раз били по воротам, трижды попав в створ. И всего-навсего 0,79 xG.

Еще одна примечательная особенность пока что короткой каденции Шевченко – матч против "Удинезе" (в предыдущем туре). Он стал лучшим для "грифонов" в этом сезоне в контексте выполненных ТТД – 897. А проигранный матч с "Ромой" стал вторым лучшим для "Дженоа" поединком сезона в плане успешности ТТД – 80 процентов (лучше было только в уже упоминавшемся поединке с "Интером" в начале футбольного года). Напоминает сборную Украины позднего Андрея Шевченко, которая выдавала высокие показатели интенсивности, но не побеждала Казахстан, Финляндию, Бахрейн.

Как-никак, а похоже на тенденцию. Есть желание продвигать свой стиль, работать с мячом и быть прогрессивным, но нет четкости впереди. И надежности сзади. "Дженоа" просто слаба. А тренерский кулак Шевченко не так крепок, чтобы это изменить. По крайней мере, на первых порах.

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