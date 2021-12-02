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Стала известна оценка Зинченко за матч против Астон Виллы

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Украинец отыграл полный матч

Стала известна оценка Зинченко за матч против Астон Виллы

Manchester City

Новина українською

В рамках 14-го тура английской Премьер-лиги "Манчестер Сити" на выезде обыграл "Астон Виллу" (2:1).

Украинский игрок "горожан" Александр Зинченко вышел в стартовом составе гостей и отыграл весь матч. За это время 24-летний Зинченко выполнил 82 передачи с точностью 95%, одна из них была ключевой. Украинец дважды бил по воротам, трижды отбирал мяч у соперников и один раз успешно пошел в дриблинг.

За свою игру Александр получил среднюю оценку 7.1 по версии авторитетного портала WhoScored. Лучшим игроком поединка был признан форвард "Манчестер Сити" Габриэл Жезус - 8.2 балла.

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Стала известна оценка Зинченко за матч против Астон Виллы - изображение 1
Скриншот: WhoScored
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В статье: Астон Вилла (Бирмингем) Манчестер Сити Александр Зинченко
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Источник:
WhoScored

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