Стала известна оценка Зинченко за матч против Астон Виллы

В рамках 14-го тура английской Премьер-лиги "Манчестер Сити" на выезде обыграл "Астон Виллу" (2:1).

Украинский игрок "горожан" Александр Зинченко вышел в стартовом составе гостей и отыграл весь матч. За это время 24-летний Зинченко выполнил 82 передачи с точностью 95%, одна из них была ключевой. Украинец дважды бил по воротам, трижды отбирал мяч у соперников и один раз успешно пошел в дриблинг.

За свою игру Александр получил среднюю оценку 7.1 по версии авторитетного портала WhoScored. Лучшим игроком поединка был признан форвард "Манчестер Сити" Габриэл Жезус - 8.2 балла.

Скриншот: WhoScored