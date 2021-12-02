Стала известна оценка Зинченко за матч против Астон Виллы
Украинец отыграл полный матч
Manchester City
В рамках 14-го тура английской Премьер-лиги "Манчестер Сити" на выезде обыграл "Астон Виллу" (2:1).
Украинский игрок "горожан" Александр Зинченко вышел в стартовом составе гостей и отыграл весь матч. За это время 24-летний Зинченко выполнил 82 передачи с точностью 95%, одна из них была ключевой. Украинец дважды бил по воротам, трижды отбирал мяч у соперников и один раз успешно пошел в дриблинг.
За свою игру Александр получил среднюю оценку 7.1 по версии авторитетного портала WhoScored. Лучшим игроком поединка был признан форвард "Манчестер Сити" Габриэл Жезус - 8.2 балла.
Скриншот: WhoScored
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Источник:WhoScored
Популярное сейчас
- Металлист определился с местом проведения зимних сборов
- Дерби без интриги. Эвертон - Ливерпуль 1:4. Видео голов и обзор матча
- Португальские ювелиры. Астон Вилла - Манчестер Сити 1:2. Видео голов и обзор матча
- A Bola: Яремчук теряет доверие тренера Бенфики
- Дополнительная мотивация. Обладатель Золотого мяча получит в подарок роскошные часы. ФОТО
- Красотка дня. Сексуальная жена украино-немецкого олимпийского медалиста в настольном теннисе. ФОТО
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Лучшие букмекеры
загрузка...