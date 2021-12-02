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Шевченко рассказал, возможен ли переход Ярмоленко в Дженоа

Наши за границей
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Шевченко рассказал, возможен ли переход Ярмоленко в Дженоа

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Главный тренер "Дженоа" Андрей Шевченко прокомментировал информацию о возможном переходе вингера "Вест Хэма" и сборной Украины Андрея Ярмоленко. Сообщалось, что стороны уже начали переговоры о трансфере.

"Ярмолено? Этим будет заниматься спортивный директор – искать, выбирать. Я занят командой, у нас сейчас много матчей. Сейчас в команде заняты два места и мы не можем брать игроков без европейского паспорта.

Заинтересован ли я в услугах Ярмоленко? Я ответил на вопрос, мы не можем приглашать игроков, у которых нет европейского паспорта", — сказал Шевченко.

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В статье: Андрей Ярмоленко Андрей Шевченко Дженоа (Генуя) Вест Хэм Юнайтед (Лондон)
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Источник:
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Комментарии (1)
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Dozenko (NewYork)
02.12.2021 в 13:48
- украинских игроков будете брать? - нельзя, лимит на игроков не из Евросоюза! - а Зинченко может ?- нельзя, лимит на игроков не из Евросоюза! - понятно... а Миколенко ?- нельзя, лимит на игроков не из Евросоюза! - ясно... а может Ярмоленко тогда ?? - (рука-лицо)
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