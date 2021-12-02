Шевченко рассказал, возможен ли переход Ярмоленко в Дженоа

Главный тренер "Дженоа" Андрей Шевченко прокомментировал информацию о возможном переходе вингера "Вест Хэма" и сборной Украины Андрея Ярмоленко. Сообщалось, что стороны уже начали переговоры о трансфере.

"Ярмолено? Этим будет заниматься спортивный директор – искать, выбирать. Я занят командой, у нас сейчас много матчей. Сейчас в команде заняты два места и мы не можем брать игроков без европейского паспорта.

Заинтересован ли я в услугах Ярмоленко? Я ответил на вопрос, мы не можем приглашать игроков, у которых нет европейского паспорта", — сказал Шевченко.