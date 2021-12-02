Шевченко рассказал, возможен ли переход Ярмоленко в Дженоа
Похоже, Андрей останется все-таки в Англии
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Главный тренер "Дженоа" Андрей Шевченко прокомментировал информацию о возможном переходе вингера "Вест Хэма" и сборной Украины Андрея Ярмоленко. Сообщалось, что стороны уже начали переговоры о трансфере.
"Ярмолено? Этим будет заниматься спортивный директор – искать, выбирать. Я занят командой, у нас сейчас много матчей. Сейчас в команде заняты два места и мы не можем брать игроков без европейского паспорта.
Заинтересован ли я в услугах Ярмоленко? Я ответил на вопрос, мы не можем приглашать игроков, у которых нет европейского паспорта", — сказал Шевченко.
Популярное сейчас
- Это футбол Де Дзерби. Шахтер возглавил ТОП команд мира с самой короткой средней дистанцией передачи
- Антонин, спасибо за Паненку: сегодня автору оригинального исполнения пенальти исполняется 73 года
- Шевченко - о разгроме от Милана: Всегда трудно противостоять великой команде
- (Анти) Герой футбольного дня. Роман Яремчук
- "Для меня это не было новым, но было очень интересно" - Пятов рассказал о своих съемках в кино
- Красотка дня. Сексуальная жена украино-немецкого олимпийского медалиста в настольном теннисе. ФОТО