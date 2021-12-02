Пиоли: Шевченко создал историю Милана. Как тренер он тоже хорошо работает

Главный тренер "Милана" Стефано Пиоли высказался о победе над "Дженоа" (3:0) Андрея Шевченко.

"Это не был легкий матч. Мы играли достаточно интенсивно, качественно и контролировали полностью всю встречу.

Шевченко очень интеллигентный. Он был сильным футболистом, он создал историю "Милана".

Как тренер он тоже хорошо работает. Он хорошо работал в сборной Украины. Пожелал, чтобы у него все вышло в "Дженоа". Мне нравится его работа", – сказал Пиоли.