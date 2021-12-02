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Пиоли: Шевченко создал историю Милана. Как тренер он тоже хорошо работает

Наши за границей
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(1 голосов)

Наставник Милана высказался об игре с Дженоа

Пиоли: Шевченко создал историю Милана. Как тренер он тоже хорошо работает

twitter.com/acmilan

Новина українською

Главный тренер "Милана" Стефано Пиоли высказался о победе над "Дженоа" (3:0) Андрея Шевченко.

"Это не был легкий матч. Мы играли достаточно интенсивно, качественно и контролировали полностью всю встречу.

Шевченко очень интеллигентный. Он был сильным футболистом, он создал историю "Милана".

Как тренер он тоже хорошо работает. Он хорошо работал в сборной Украины. Пожелал, чтобы у него все вышло в "Дженоа". Мне нравится его работа", – сказал Пиоли.

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В статье: Андрей Шевченко Стефано Пиоли Дженоа (Генуя) Милан
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Источник:
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Комментарии (1)
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Kolibri (Киев. Новая Англия.)
02.12.2021 в 20:46
Восемь матчей рубанет без побед и поедет домой.....
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