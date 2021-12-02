Пиоли: Шевченко создал историю Милана. Как тренер он тоже хорошо работает
Наставник Милана высказался об игре с Дженоа
twitter.com/acmilan
Главный тренер "Милана" Стефано Пиоли высказался о
"Это не был легкий матч. Мы играли достаточно интенсивно, качественно и контролировали полностью всю встречу.
Шевченко очень интеллигентный. Он был сильным футболистом, он создал историю "Милана".
Как тренер он тоже хорошо работает. Он хорошо работал в сборной Украины. Пожелал, чтобы у него все вышло в "Дженоа". Мне нравится его работа", – сказал Пиоли.
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Источник:PRESSING
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Комментарии (1)
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Kolibri (Киев. Новая Англия.)
02.12.2021 в 20:46
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