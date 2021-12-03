  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Наши за границей
  4. Шевченко: Жду своего первого дерби с Сампдорией - хочу почувствовать эту атмосферу
В тренде

Шевченко: Жду своего первого дерби с Сампдорией - хочу почувствовать эту атмосферу

Наши за границей
Обновлено
(1 голосов)

В Генуе тоже есть свое дерби

Шевченко: Жду своего первого дерби с Сампдорией - хочу почувствовать эту атмосферу

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Главный тренер "Дженоа" Андрей Шевченко поделился ожиданиями от дерби с "Сампдорией", которое состоится 10 декабря.

"Я бы сказал, что в дерби много страсти и соперничества. Эмоции рождаются в дерби, самом важном матче. Если две команды играют в одном городе, они всегда будут играть без компромисса.

В Лондоне больше команд, которые противостоят друг другу: например, "Челси" – главный соперник "Тоттенхэма". Еще есть "Арсенал", "Фулхэм". В Милане есть дерби "Интер" – "Милан".

Я хорошо знаю, насколько важно дерби для наших болельщиков. Это игра, которая по важности превосходит все остальные. Жду своего первого дерби, хочу почувствовать эту атмосферу.

Я хочу видеть у "Дженоа" страсть, еще раз страсть и много сердца. Футбол прекрасен своей страстью, менталитетом победителя. Мы всегда стараемся, никогда не сдаемся, мы всегда должны двигаться вперед", - сказал Шевченко.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Андрей Шевченко Сампдория (Генуя) Дженоа (Генуя)
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
pianetagenoa1893.net

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (1)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
avatar
Цап-царап (Харків)
03.12.2021 в 01:07
Тэбя со свэтом и вазэлыном?.. ©
Ответить
0
0


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 4300 грн Играть
5 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...