Шевченко: Жду своего первого дерби с Сампдорией - хочу почувствовать эту атмосферу
В Генуе тоже есть свое дерби
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Главный тренер "
"Я бы сказал, что в дерби много страсти и соперничества. Эмоции рождаются в дерби, самом важном матче. Если две команды играют в одном городе, они всегда будут играть без компромисса.
В Лондоне больше команд, которые противостоят друг другу: например, "Челси" – главный соперник "Тоттенхэма". Еще есть "Арсенал", "Фулхэм". В Милане есть дерби "Интер" – "Милан".
Я хорошо знаю, насколько важно дерби для наших болельщиков. Это игра, которая по важности превосходит все остальные. Жду своего первого дерби, хочу почувствовать эту атмосферу.
Я хочу видеть у "Дженоа" страсть, еще раз страсть и много сердца. Футбол прекрасен своей страстью, менталитетом победителя. Мы всегда стараемся, никогда не сдаемся, мы всегда должны двигаться вперед", - сказал Шевченко.
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