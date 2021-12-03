Лунин сделал красивый сэйв на тренировке Реала - ФОТО
Украинец продолжает заниматься в составе "сливочных"
Фото: realmadrid.com
Украинский голкипер мадридского "Реала" Андрей Лунин продолжает усиленно тренироваться в составе "сливочных".
"Тренировка. Хороший день", — прокомментировал украинец фото своего очередного сэйва.
В нынешнем сезоне 22-летний украинец еще не провел ни одного матча.
Ранее сообщалось, что Луниным интересуются ряд европейских клубов.
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Источник:Instagram
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Комментарии (1)
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sokolovskiy-golitsyn (Utrecht)
03.12.2021 в 09:13
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