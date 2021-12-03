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Лунин сделал красивый сэйв на тренировке Реала - ФОТО

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(1 голосов)

Украинец продолжает заниматься в составе "сливочных"

Лунин сделал красивый сэйв на тренировке Реала - ФОТО

Фото: realmadrid.com

Новина українською

Украинский голкипер мадридского "Реала" Андрей Лунин продолжает усиленно тренироваться в составе "сливочных".

"Тренировка. Хороший день", — прокомментировал украинец фото своего очередного сэйва.

В нынешнем сезоне 22-летний украинец еще не провел ни одного матча.

Ранее сообщалось, что Луниным интересуются ряд европейских клубов.

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В статье: Реал (Мадрид) Андрей Лунин
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Комментарии (1)
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sokolovskiy-golitsyn (Utrecht)
03.12.2021 в 09:13
І? Більш немає про що написати?
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