Кравец впервые сыграл за Коньяспор в сезоне

Вчера, 2 декабря "Коньяспор" на своем поле принимал "Ванспор" в рамках 1/32 Кубка Турции (3:1). В конце второго тайма в составе "бело-зеленых" на поле вышел украинский нападающий Артем Кравец.

Форвард появился на поле на 80 минуте, заменив 28-летнего Ахмеда Кока. Таким образом, 32-летний футболист впервые сыграл за "Коньяспор" в нынешнем сезоне. Когда Артем входил в игру, то на табло счет был уже 3:1.

Напомним, что контракт Кравца с турецким клубом заканчивается летом 2022 года и о пролонгации информации пока не было.