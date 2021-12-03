Кравец впервые сыграл за Коньяспор в сезоне
Украинец вышел на поле в конце второго тайма
Вчера, 2 декабря "Коньяспор" на своем поле принимал "Ванспор" в рамках 1/32 Кубка Турции (3:1). В конце второго тайма в составе "бело-зеленых" на поле вышел украинский нападающий Артем Кравец.
Форвард появился на поле на 80 минуте, заменив 28-летнего Ахмеда Кока. Таким образом, 32-летний футболист впервые сыграл за "Коньяспор" в нынешнем сезоне. Когда Артем входил в игру, то на табло счет был уже 3:1.
Напомним, что контракт Кравца с турецким клубом заканчивается летом 2022 года и о пролонгации информации пока не было.
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Комментарии (1)
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xapyga (Запорожье)
03.12.2021 в 08:50
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