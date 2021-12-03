Нападающий сборной Украины заинтересовал Барселону - СМИ

Форвард "Бенфики" и сборной Украины Роман Яремчук попал в сферу интересов "Барселоны". Об этом сообщает Diario Gol.

По данным источника, украинец после матчей с его командой приглянулся президенту "сине-гранатовых" Жоану Лапорте.

Изначально испанский клуб следил за другим форвардом "Бенфики" Дарвином Нуньесом, однако их не устроила цена.

Отмечается, что Яремчук должен обойтись "Барселоне" гораздо дешевле, однако главный тренер каталонцев Хави пока не уверен насчет целесообразности трансфера Яремчука.

В текущем сезоне Роман провел за "Бенфику" 18 матчей, в которых забил 4 мяча и отдал 4 результативные передачи. Портал Transfermarkt оценивает украинца в 17,5 миллиона евро, а его контракт с португальским клубом рассчитан до 30 июня 2026 года.