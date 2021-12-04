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Каладзе: Шевченко сделает все, чтобы вернуть Дженоа на уровень, который они заслуживают

Наши за границей
(1 голосов)

Экс-игрок поделился мнением

Каладзе: Шевченко сделает все, чтобы вернуть Дженоа на уровень, который они заслуживают

Фото: facebook.com/kakhakaladzeofficial/ автор неизвестен

Новина українською

Экс-партнер Андрея Шевченко по "Милану" Каха Каладзе дал комментарий об украинском тренере:

"У Шевченко правильный менталитет, он работает над достижением целей и добивается их. Выигранный им "Золотой мяч" доказывает это. Как его друг, считаю, он идет правильным путем, начиная со сборной, а затем перейдя в клуб.

Он сделает все, чтобы вернуть "Дженоа" на уровень, который они заслуживают. Там очень теплая атмосфера. Болельщики очень привязаны к клубу. Это чувствуется, когда находишься там. У Шевченко и Тассотти непростая, но интригующая задача.

Шевченко трудолюбивый и любит работать тренером, вызовы его стимулируют. Давайте не забывать, что это клуб с большой историей", – сказал Каладзе.

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В статье: Андрей Шевченко Каха Каладзе Дженоа (Генуя) Милан
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Источник:
Football-italia

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Комментарии (2)
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Soccermen (Ростов)
04.12.2021 в 15:14
Лучше и не скажешь
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Dandelion79
04.12.2021 в 15:11
ця думка була вже 3 дні тому...
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