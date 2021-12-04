Каладзе: Шевченко сделает все, чтобы вернуть Дженоа на уровень, который они заслуживают

Экс-партнер Андрея Шевченко по "Милану" Каха Каладзе дал комментарий об украинском тренере:

"У Шевченко правильный менталитет, он работает над достижением целей и добивается их. Выигранный им "Золотой мяч" доказывает это. Как его друг, считаю, он идет правильным путем, начиная со сборной, а затем перейдя в клуб.

Он сделает все, чтобы вернуть "Дженоа" на уровень, который они заслуживают. Там очень теплая атмосфера. Болельщики очень привязаны к клубу. Это чувствуется, когда находишься там. У Шевченко и Тассотти непростая, но интригующая задача.

Шевченко трудолюбивый и любит работать тренером, вызовы его стимулируют. Давайте не забывать, что это клуб с большой историей", – сказал Каладзе.