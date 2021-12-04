Каладзе: Шевченко сделает все, чтобы вернуть Дженоа на уровень, который они заслуживают
Экс-игрок поделился мнением
Фото: facebook.com/kakhakaladzeofficial/ автор неизвестен
Экс-партнер Андрея Шевченко по "Милану" Каха Каладзе дал комментарий об украинском тренере:
"У Шевченко правильный менталитет, он работает над достижением целей и добивается их. Выигранный им "Золотой мяч" доказывает это. Как его друг, считаю, он идет правильным путем, начиная со сборной, а затем перейдя в клуб.
Он сделает все, чтобы вернуть "Дженоа" на уровень, который они заслуживают. Там очень теплая атмосфера. Болельщики очень привязаны к клубу. Это чувствуется, когда находишься там. У Шевченко и Тассотти непростая, но интригующая задача.
Шевченко трудолюбивый и любит работать тренером, вызовы его стимулируют. Давайте не забывать, что это клуб с большой историей", – сказал Каладзе.
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