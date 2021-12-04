Малиновский размочил счет с Наполи уже на 7-й минуте - ВИДЕО
Как всегда дальним ударом!
фото - Getty Images/Global Images Ukraine
В матче 16-го тура чемпионата Италии "Аталанта" на выезде играет против "Наполи".
Счет в поединке уже на 7-й минуте встречи открыл Руслан Малиновский - украинский хавбек получил пасс от Дувана Сапаты, решился на удар с линии штрафной площадки и поразил верхний угол ворот Давида Оспины.
Этот забитый мяч стал 4-м в текущем сезоне Серии А для 28-летнего полузащитника.
За ходом матча "Наполи" - "Аталанта" следите с помощью текстовой трансляции на UA-Футбол>>>
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Комментарии (9)
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Steelen (Запорожье)
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С.Карпович. (Ланівці)
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kalan-86 (Анкара)
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alex 66 (Кременчук)
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