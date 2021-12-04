Малиновский размочил счет с Наполи уже на 7-й минуте - ВИДЕО

В матче 16-го тура чемпионата Италии "Аталанта" на выезде играет против "Наполи".

Счет в поединке уже на 7-й минуте встречи открыл Руслан Малиновский - украинский хавбек получил пасс от Дувана Сапаты, решился на удар с линии штрафной площадки и поразил верхний угол ворот Давида Оспины.

Этот забитый мяч стал 4-м в текущем сезоне Серии А для 28-летнего полузащитника.

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