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Малиновский размочил счет с Наполи уже на 7-й минуте - ВИДЕО

Наши за границей
Обновлено
(5 голосов)

Как всегда дальним ударом!

Малиновский размочил счет с Наполи уже на 7-й минуте - ВИДЕО

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

В матче 16-го тура чемпионата Италии "Аталанта" на выезде играет против "Наполи".

Счет в поединке уже на 7-й минуте встречи открыл Руслан Малиновский - украинский хавбек получил пасс от Дувана Сапаты, решился на удар с линии штрафной площадки и поразил верхний угол ворот Давида Оспины.

Этот забитый мяч стал 4-м в текущем сезоне Серии А для 28-летнего полузащитника.

За ходом матча "Наполи" - "Аталанта" следите с помощью текстовой трансляции на UA-Футбол>>>

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В статье: Аталанта (Бергамо) Руслан Малиновский Наполи (Неаполь)
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Комментарии (9)
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Steelen (Запорожье)
04.12.2021 в 22:42
Не понял, что за бред ? уже второй раз за последние дни натыкаюсь, что на странице представлено не то видео, о котором идёт речь в тексте к видео.
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0
0
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С.Карпович. (Ланівці)
04.12.2021 в 22:40
Малина молоток.
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+1
0
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Serega1111 (Киев)
04.12.2021 в 22:39
Спец по лидерам
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0
0
friday13 (Львів)
04.12.2021 в 22:32
п'ять балів, руслан
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+2
0
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HavanaClub (Днепр)
04.12.2021 в 22:20
Размочил - это вообще то имеет другой смысл. Это когда ты летиш в сухую 3:0, 4:0, 5:0 и забиваешь в ответ, тогда ты размочил. А так открыл счет.
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+3
-4
Olegyurchak (Хмельницький )
04.12.2021 в 22:16
Пушка возвращается.
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+3
0
kalan-86 (Анкара)
04.12.2021 в 22:13
Малина красавец! Молодец!
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+3
0
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alex 66 (Кременчук)
04.12.2021 в 22:01
Прокурил)))-гол в студию плиз.
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+2
0
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alex 66 (Кременчук)
04.12.2021 в 22:23
Спс ЮА-футбол за выложенный видос гола.
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0
0


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