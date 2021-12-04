Гол в ворота Наполи стал для Малиновского 20-м в Серии А

В матче 16-го тура итальянской Серии А "Аталанта" на выезде добыла победу над "Наполи" .

Руслан Малиновский открыл счет в этой игре , поразив ворота неаполитанцев дальним ударом с линии штрафной площадки. Этот забитый мяч стал для 28-летнего украинца юбилейным в рамках Серии А, а именно 20-м.

А в нынешней кампании итальянского национального первенства Руслан принял участие в 15 матчах и забил 4 гола.