  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Наши за границей
  4. Гол в ворота Наполи стал для Малиновского 20-м в Серии А
В тренде

Гол в ворота Наполи стал для Малиновского 20-м в Серии А

Наши за границей
(1 голосов)

Юбилей удался! "Аталанта" переиграла "Наполи"

Гол в ворота Наполи стал для Малиновского 20-м в Серии А

Faisal HQ / Автор неизвестен

Новина українською

В матче 16-го тура итальянской Серии А "Аталанта" на выезде добыла победу над "Наполи".

Руслан Малиновский открыл счет в этой игре, поразив ворота неаполитанцев дальним ударом с линии штрафной площадки. Этот забитый мяч стал для 28-летнего украинца юбилейным в рамках Серии А, а именно 20-м.

А в нынешней кампании итальянского национального первенства Руслан принял участие в 15 матчах и забил 4 гола.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Аталанта (Бергамо) Руслан Малиновский Наполи (Неаполь)
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 4300 грн Играть
5 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...