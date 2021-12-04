Гол в ворота Наполи стал для Малиновского 20-м в Серии А
Юбилей удался! "Аталанта" переиграла "Наполи"
Faisal HQ / Автор неизвестен
В матче 16-го тура итальянской Серии А
Руслан Малиновский
А в нынешней кампании итальянского национального первенства Руслан принял участие в 15 матчах и забил 4 гола.
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