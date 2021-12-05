Малиновский: Я остаюсь после тренировок, чтобы улучшить свой удар

Автор гола во вчерашнем матче Серии А "Аталанты" против "Наполи" Руслан Малиновский прокомментировал свои индивидуальные тренировки, а также игру команды:

“Сейчас я тягочу к атаке, но я хочу помочь полузащиты удвоить прессинг, и этого тоже требует от меня тренер.

После травмы, которую я получил четыре-пять лет назад, я много работал в тренажерном зале, оставался после тренировок, чтобы улучшить свой удар. Когда есть шанс, я пытаюсь пробить. Сегодня мяч удачно лег мне на ногу, был только один способ так пробить, все прошло хорошо.

В этот раз тяжело было играть на их половине, нам пришлось давить на них, а они крепки технически. Это была важнейшая победа.

Скудетто? Нет, мы не обсуждаем это в раздевалке. Мы просто сосредоточены на следующей игре и знаем, что в Неаполе всегда тяжело получить очки, не говоря уже о победе. Мы хорошо играли на протяжении всего матча и никогда не сдавались. Мы больше 90 минут знали, мы можем победить.

Мне очень нравится игра "Аталанты", менталитет и энергия этой команды. Мы всегда раздражаем соперника, играем на победу и на то, чтобы контролировать игру. У нас сильная команда, есть как минимум 20 человек, которые могут выйти и изменить ситуацию”, - сказал Малиновский.