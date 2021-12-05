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Малиновский: Я остаюсь после тренировок, чтобы улучшить свой удар

Наши за границей
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(1 голосов)

13-й гол Руслана из-за пределов штрафной в итальянском чемпионате

Малиновский: Я остаюсь после тренировок, чтобы улучшить свой удар

Твіттер Аталанти/Автор невідомий

Новина українською

Автор гола во вчерашнем матче Серии А "Аталанты" против "Наполи" Руслан Малиновский прокомментировал свои индивидуальные тренировки, а также игру команды:

“Сейчас я тягочу к атаке, но я хочу помочь полузащиты удвоить прессинг, и этого тоже требует от меня тренер.

После травмы, которую я получил четыре-пять лет назад, я много работал в тренажерном зале, оставался после тренировок, чтобы улучшить свой удар. Когда есть шанс, я пытаюсь пробить. Сегодня мяч удачно лег мне на ногу, был только один способ так пробить, все прошло хорошо.

В этот раз тяжело было играть на их половине, нам пришлось давить на них, а они крепки технически. Это была важнейшая победа.

Скудетто? Нет, мы не обсуждаем это в раздевалке. Мы просто сосредоточены на следующей игре и знаем, что в Неаполе всегда тяжело получить очки, не говоря уже о победе. Мы хорошо играли на протяжении всего матча и никогда не сдавались. Мы больше 90 минут знали, мы можем победить.

Мне очень нравится игра "Аталанты", менталитет и энергия этой команды. Мы всегда раздражаем соперника, играем на победу и на то, чтобы контролировать игру. У нас сильная команда, есть как минимум 20 человек, которые могут выйти и изменить ситуацию”, - сказал Малиновский.

Отметим, что с начала своих выступлений за "Аталанту" Руслан забил 13 голов из-за пределов штрафной. Из топ-5 лиг только у Месси больше – 18. Этот мяч стал для украинца уже четвертым в текущем сезоне.

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"Аталанта" после пяти побед в чемпионате подряд теперь закрепилась на четвертом месте и уступает лидеру соревнования "Милану" всего четырьмя очками. Интересно, что между зоной Лиги чемпионов и пятой позицией, на которой сейчас “Рома”, пропасть в девять зачетных пунктов.

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В статье: Аталанта (Бергамо) Руслан Малиновский
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Источник:
football-italia

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Комментарии (5)
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demiurg (Одесса)
05.12.2021 в 10:25
"Цікаво, що між зоною Ліги чемпіонів і п’ятою позицією, на якій зараз “Рома”, провалля в дев’ять залікових пунктів" - це цікавіше, що тур ще не завершився. І сьогодні майже напевно це "провалля" зменшиться до 7 пунктів.
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0
0
ещё не специалист (Кривой Рог)
05.12.2021 в 10:50
Болонья выиграет у Фиорентины
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0
0
avatar
Цап-царап (Харків)
05.12.2021 в 09:05
Тунец в Минтае тоже так делает...
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+1
-1
Kela (Одесса)
05.12.2021 в 09:50
так Малина же без пива
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+1
0
ещё не специалист (Кривой Рог)
05.12.2021 в 10:50
а с бокалом вина
0
-1


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