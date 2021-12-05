Малиновский: Серия А становится более интересной
А для украинцев тем более
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Полузащитник "Аталанты" Руслан Малиновский прокомментировал победу команды над "Наполи", ситуацию в чемпионате Италии, а также предстоящий решающий поединок в ЛЧ:
“ – Мы очень рады такому результату. Эти три очка очень важны для нас. Мы провели хороший матч, временами были трудности, но мы играли 90 минут и выиграли игру. Хочу поблагодарить болельщиков, которые нас поддерживали. Их было не очень много, но мы слышали их. Эта победа для них.
– Топ-4 в турнирной таблице находится очень близко друг к другу, но Гасперини говорит, что пока не стоит говорить о Скудетто.
– Да, верно. Для нас важно хорошо играть в каждом матче. Через четыре дня у нас игра с “Вильярреалом”, сильной командой. Топ-4 в чемпионате очень близко друг к другу, лига становится интереснее.
Если мы продолжим так же, то чемпионат станет сильнее. Сейчас мы сконцентрированы на следующем матче. Всегда тяжело играть с “Наполи”, но мы выиграли. Это очень важно.
С “Вильярреалом” мы играем дома, нужно выиграть этот матч. Конечно, мы хорошо сыграем, как и всегда. Мы должны восстановиться и подготовиться к следующему матчу. Очень важно сыграть так же, как против “Ювентуса” и “Наполи”. Если мы это сделаем, то выиграем этот матч”, - сказал Малиновский.
Напомним, что 8 декабря "Аталанта" в рамках шестого тура группового этапа Лиги чемпионов встретится с "Вильярреалом" в Бергамо. Чтобы пройти в 1/8 финала турнира подопечным Гасперини нужно только побеждать, а при поражении “Аталанта” может не попасть даже в Лигу Европы (но это при условии победы “Янг Бойз” на “Олд Траффорд”).
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