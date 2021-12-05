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Зозуля забил лидеру Сегунды за Фуэнланбраду

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Второй гол в сезоне

Зозуля забил лидеру Сегунды за Фуэнланбраду

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

В рамках 19-го тура испанской Сегунды один из аутсайдеров чемпионата "Фуэнлабрада" принимал лидера "Альмерию". Украинский нападающий Роман Зозуля вышел в стартовом составе и в начале второго тайма открыл счет ударом головой.

Ла Лига не позволяет просматривать видео на других сайтах, кроме YouTube. Вы можете перейти, нажав на плашку ниже, и посмотреть гол с 40 секунды.

Правда, это не помогло хозяевам победить, ведь красно-белые сравняли счет через 19 минут.

После ничейного результата "Фуэнлабрада" продолжает занимать 19 место (с 22-х), находясь в зоне вылета. “Альмерия” же уверенно лидирует с семиочковым отрывом от второго “Эйбара”.

Отметим, что это второй гол Зозули в нынешнем сезоне. В последний раз он забивал 3 ноября в проигрышном поединке против "Лас-Пальмаса" (1:2). Также в его активе еще два ассиста.

Напомним, что Роман присоединился к "Фуэнлабраде" в начале этого сезона. Перед этим четыре года украинец провел в “Альбасете”, однако клуб в прошлом розыгрыше Сегунды вылетел в низший дивизион.

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В статье: Роман Зозуля Алмерия Фуэнлабрада Ла Лига 2
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