Зозуля забил лидеру Сегунды за Фуэнланбраду

В рамках 19-го тура испанской Сегунды один из аутсайдеров чемпионата "Фуэнлабрада" принимал лидера "Альмерию". Украинский нападающий Роман Зозуля вышел в стартовом составе и в начале второго тайма открыл счет ударом головой.

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Правда, это не помогло хозяевам победить, ведь красно-белые сравняли счет через 19 минут.

После ничейного результата "Фуэнлабрада" продолжает занимать 19 место (с 22-х), находясь в зоне вылета. “Альмерия” же уверенно лидирует с семиочковым отрывом от второго “Эйбара”.

Отметим, что это второй гол Зозули в нынешнем сезоне. В последний раз он забивал 3 ноября в проигрышном поединке против "Лас-Пальмаса" (1:2). Также в его активе еще два ассиста.

Напомним, что Роман присоединился к "Фуэнлабраде" в начале этого сезона. Перед этим четыре года украинец провел в “Альбасете”, однако клуб в прошлом розыгрыше Сегунды вылетел в низший дивизион.