Коваленко выйдет в старте против Сассуоло
Девятый раз подряд начнет из первых минут
Фото: acspezia.com
В рамках 16-го тура Серии А "Специя" примет "Сассуоло". Главный тренер хозяев Тьягу Мотта доверил место в центре поля украинскому полузащитнику Виктору Коваленко.
???? STARTING XI— Spezia Calcio (@acspezia) December 5, 2021
???? Le undici Aquile scelte da mister #ThiagoMotta per #SpeziaSassuolo
POWERED BY ➡️ @eToro pic.twitter.com/xORDTRwDSK
Уже в девятый раз он выйдет с первых минут. Правда, первые пять матчей Коваленко провел от свистка до свистка, а в следующих трех был заменен.
Сейчас на его счету один гол и два ассиста.
Отметим, что "Специя" идет 17-й в Серии А, в то время как "Сассуоло" занимает 12 место в турнирной таблице. Команды начнут поединок в 16:00. За текстовой трансляцией матча можно следить на
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