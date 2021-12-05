Коваленко выйдет в старте против Сассуоло

В рамках 16-го тура Серии А "Специя" примет "Сассуоло". Главный тренер хозяев Тьягу Мотта доверил место в центре поля украинскому полузащитнику Виктору Коваленко.

Уже в девятый раз он выйдет с первых минут. Правда, первые пять матчей Коваленко провел от свистка до свистка, а в следующих трех был заменен.

Сейчас на его счету один гол и два ассиста.