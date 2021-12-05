  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Наши за границей
  4. Коваленко выйдет в старте против Сассуоло
В тренде

Коваленко выйдет в старте против Сассуоло

Наши за границей
(1 голосов)

Девятый раз подряд начнет из первых минут

Коваленко выйдет в старте против Сассуоло

Фото: acspezia.com

Новина українською

В рамках 16-го тура Серии А "Специя" примет "Сассуоло". Главный тренер хозяев Тьягу Мотта доверил место в центре поля украинскому полузащитнику Виктору Коваленко.

Уже в девятый раз он выйдет с первых минут. Правда, первые пять матчей Коваленко провел от свистка до свистка, а в следующих трех был заменен.

Сейчас на его счету один гол и два ассиста.

Отметим, что "Специя" идет 17-й в Серии А, в то время как "Сассуоло" занимает 12 место в турнирной таблице. Команды начнут поединок в 16:00. За текстовой трансляцией матча можно следить на UA-Футбол>>>.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Сассуоло Виктор Коваленко Специя
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 4300 грн Играть
5 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...