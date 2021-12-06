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Шевченко: На матч с Ювентусом трудно было даже набрать стартовый состав

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(2 голосов)

Очередное поражение украинского специалиста

Шевченко: На матч с Ювентусом трудно было даже набрать стартовый состав

Новина українською

Главный тренер "Дженоа" Андрей Шевченко прокомментировал поражение от туринского "Ювентуса" (0:2) в рамках 16-го тура Серии А.

"Честно говоря, на матч с "Ювентусом" было тяжело даже набрать футболистов для стартового состава. Мы старались оставаться в матче, делали это до 80-й минуты. Команда выполнила очень большой объем работы, приходилось менять позиции, давать новые роли футболистам.

Да, мы не создавали моменты, но у нас было несколько попыток, особенно во втором тайме, когда некоторые эпизоды могли бы использовать лучше. Старались разместить игроков атаки ближе друг к другу, были попытки, но имели много трудностей в первой половине встречи.

Как только нас начинают прессинговать, мы пытаемся изо всех сил избежать этого. Нам не хватает игроков впереди, которые могли бы придержать мяч. Экубан и Бьянки не очень опытные игроки, поэтому нужно только работать и становиться лучше.

Пытаемся проверить, сколько сможет сыграть Пандев в дерби с "Сампдорией". Мы уже думаем об этой встрече. Это будет мое первое дерби. Уже слышал, как люди говорят об этом матче как об особенном.

Мы сейчас играем 3-5-2, потому что исходим из футболистов, которых имеем в распоряжении. Ровелла, Стураро, Бадель – важные игроки, посмотрим, успеет ли кто-то из них вылечиться.

Сейчас отсутствие футболистов создает для нас огромные проблемы, поэтому надеемся вернуть их и улучшить качество игры. Знали, что будет сложный матч с "Ювентусом" еще до этих травм, но мы должны верить, объединяться и помогать друг другу продвигаться вперед", – сказал Шевченко в комментарии DAZN.

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В статье: Андрей Шевченко Ювентус (Турин) Дженоа (Генуя)
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Источник:
Football Italia

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Комментарии (3)
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Віктор Бокасса (Betwmount)
06.12.2021 в 10:27
Шева, як казали у часи совка, постійно кудись вступить: то в Королевське гно, то у Дженоа.
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MaximSK (Киев)
06.12.2021 в 09:38
Команда 4 игры подряд не забивает, а при предыдущем тренере больше забивали и больше пропускали. Постоянно играть на 0:0 это проигрышный вариант, надо стараться забивать и пытаться выиграть матч даже со слабыми футболистами. Шеве нужно адаптироваться к этим условиям, иначе не стоило браться за дело.
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Nyva_vn_ua (Vinnytsia)
06.12.2021 в 08:33
Я его слепила из того, что было..
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