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Гвардиола: Зинченко никогда не жалуется, а только тренируется и тренируется

Наши за границей
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Пеп похвалил украинца за его трудоспособность

Гвардиола: Зинченко никогда не жалуется, а только тренируется и тренируется

Фото: mancity.com

Новина українською

Главный тренер "Манчестер Сити" Пеп Гвардиола похвалил украинского игрока Александра Зинченко за его трудоспособность.

"Такие игроки, как Зинченко и Аке всегда нам помогают. Натан — пример для нас, а Алекс такой же — никогда не жалуется, а только тренируется, тренируется и еще раз тренируется.

Очевидно, что их старания, когда они не выходят на поле, способствует их хорошему выступлению, когда они получают шанс", – цитирует Гвардиолу Manchester Evening News.

Отметим, что в нынешнем сезоне 24-летний украинец провел 7 матчей за "Сити", не отличившись результативными действиями. Матч 15-го тура АПЛ против "Уотфорда" (3:1) Александр провел на лавке запасных.

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В статье: Манчестер Сити Александр Зинченко Пеп Гвардиола
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Источник:
Manchester Evening News

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