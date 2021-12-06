Гвардиола: Зинченко никогда не жалуется, а только тренируется и тренируется
Пеп похвалил украинца за его трудоспособность
Фото: mancity.com
Главный тренер "Манчестер Сити" Пеп Гвардиола похвалил украинского игрока Александра Зинченко за его трудоспособность.
"Такие игроки, как Зинченко и Аке всегда нам помогают. Натан — пример для нас, а Алекс такой же — никогда не жалуется, а только тренируется, тренируется и еще раз тренируется.
Очевидно, что их старания, когда они не выходят на поле, способствует их хорошему выступлению, когда они получают шанс", – цитирует Гвардиолу Manchester Evening News.
Отметим, что в нынешнем сезоне 24-летний украинец провел 7 матчей за "Сити", не отличившись результативными действиями. Матч 15-го тура АПЛ против "Уотфорда" (3:1) Александр провел на лавке запасных.
Популярное сейчас
- Хачериди может продолжить карьеру в чемпионате Второй лиги - источник
- Швабра в помощь. Эпичная история о том, как в Израиле лайнсмены забыли на матч флажки
- Ахметов: Шахтер не продается. Я хочу дальше инвестировать в наши победы
- Малиновский размочил счет с Наполи уже на 7-й минуте - ВИДЕО
- Красотка дня. Прекрасная вторая половинка подопечного Шевченко в Дженоа. ФОТО
- Дополнительная мотивация. Обладатель Золотого мяча получит в подарок роскошные часы. ФОТО