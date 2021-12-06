Гвардиола: Зинченко никогда не жалуется, а только тренируется и тренируется

Главный тренер "Манчестер Сити" Пеп Гвардиола похвалил украинского игрока Александра Зинченко за его трудоспособность.

"Такие игроки, как Зинченко и Аке всегда нам помогают. Натан — пример для нас, а Алекс такой же — никогда не жалуется, а только тренируется, тренируется и еще раз тренируется.

Очевидно, что их старания, когда они не выходят на поле, способствует их хорошему выступлению, когда они получают шанс", – цитирует Гвардиолу Manchester Evening News.