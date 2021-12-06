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Вернидуб: Днепр-1? Полностью опровергаю эту информацию. Возможно, продлю контракт с Шерифом

Наши за границей
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Соглашение тренера с клубом рассчитано до лета 2022 года

Вернидуб: Днепр-1? Полностью опровергаю эту информацию. Возможно, продлю контракт с Шерифом

Новина українською

Украинский тренер молдавского "Шерифа" Юрий Вернидуб ответил на вопрос о возможном возвращении к работе в Украине по истечению контракта.

- Ваш контракт заканчивается летом 2022 года. Была информация, что вами интересовались украинские клубы. В частности, "Днепр-1".

- Полностью опровергаю эту информацию. Не имею права вести переговоры, у меня контракт. В будущем все возможно. Не исключено, что я продлю договор с "Шерифом".

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В статье: Юрий Вернидуб Шериф (Тирасполь) СК Днепр-1
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Источник:
sport.ua

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