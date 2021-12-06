Вернидуб: Днепр-1? Полностью опровергаю эту информацию. Возможно, продлю контракт с Шерифом

Украинский тренер молдавского "Шерифа" Юрий Вернидуб ответил на вопрос о возможном возвращении к работе в Украине по истечению контракта.

- Ваш контракт заканчивается летом 2022 года. Была информация, что вами интересовались украинские клубы. В частности, " Днепр-1 ".

- Полностью опровергаю эту информацию. Не имею права вести переговоры, у меня контракт. В будущем все возможно. Не исключено, что я продлю договор с "Шерифом".