Вернидуб: Днепр-1? Полностью опровергаю эту информацию. Возможно, продлю контракт с Шерифом
Соглашение тренера с клубом рассчитано до лета 2022 года
Украинский тренер молдавского "Шерифа" Юрий Вернидуб ответил на вопрос о возможном возвращении к работе в Украине по истечению контракта.
- Ваш контракт заканчивается летом 2022 года. Была информация, что вами интересовались украинские клубы. В частности, "
- Полностью опровергаю эту информацию. Не имею права вести переговоры, у меня контракт. В будущем все возможно. Не исключено, что я продлю договор с "Шерифом".
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Источник:sport.ua
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