Зинченко: Если футболист не играет, то он этого не заслужил

Украинский игрок " Манчестер Сити " Александр Зинченко, который в этом сезоне не часто появляется в составе "горожан", рассказал о том, что нужно предпринять, чтобы чаще выходить на поле.

"Мы должны уважать любое решение менеджера и друг друга. Но, в то же время, мы должны и бороться за свое место - много работать, чтобы получить этот шанс, и когда вы его получите, вы должны использовать его на все 100 процентов.

Я здесь уже пятый сезон, и играл на разных позициях, но я знаю одно: чтобы добиться успеха, вам нужно много работать. Это единственный ключ к успеху.

Все здесь много работают, и вы должны отдавать все, чтобы сказать в конце концов про себя: "Да, я сделал все, что мог, на все 100 процентов". Если футболист не играет, то он этого не заслужил", – сказал Зинченко.