Зинченко: Если футболист не играет, то он этого не заслужил
В этом сезоне Алекс на так часто играет за Сити
manchestereveningnews.co.uk
Украинский игрок "
"Мы должны уважать любое решение менеджера и друг друга. Но, в то же время, мы должны и бороться за свое место - много работать, чтобы получить этот шанс, и когда вы его получите, вы должны использовать его на все 100 процентов.
Я здесь уже пятый сезон, и играл на разных позициях, но я знаю одно: чтобы добиться успеха, вам нужно много работать. Это единственный ключ к успеху.
Все здесь много работают, и вы должны отдавать все, чтобы сказать в конце концов про себя: "Да, я сделал все, что мог, на все 100 процентов". Если футболист не играет, то он этого не заслужил", – сказал Зинченко.
Напомним, что в этом сезоне 24-летний Зинченко провел за "Сити" 7 матчей во всех турнирах, результативными действиями не отметился.
Популярное сейчас
- Днепр-1 возвращает себе третье место, Мариуполь и Минай в зоне вылета. Таблица УПЛ 2021/22
- Без Супряги. Луческу взял на матч с Бенфикой 23 игрока
- "Работаю грузчиком в супермаркете". Экс-игрок сборной хотел бы вернуться в футбол
- Молдавский футбольный клуб уволил с должности украинского тренера
- Чем бы дитя не тешилось. Как Милевского и Панкова "задержали силовики" - ВИДЕО
- "Для меня это не было новым, но было очень интересно" - Пятов рассказал о своих съемках в кино