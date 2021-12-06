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Зинченко: Если футболист не играет, то он этого не заслужил

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В этом сезоне Алекс на так часто играет за Сити

Зинченко: Если футболист не играет, то он этого не заслужил

manchestereveningnews.co.uk

Новина українською

Украинский игрок "Манчестер Сити" Александр Зинченко, который в этом сезоне не часто появляется в составе "горожан", рассказал о том, что нужно предпринять, чтобы чаще выходить на поле.

"Мы должны уважать любое решение менеджера и друг друга. Но, в то же время, мы должны и бороться за свое место - много работать, чтобы получить этот шанс, и когда вы его получите, вы должны использовать его на все 100 процентов.

Я здесь уже пятый сезон, и играл на разных позициях, но я знаю одно: чтобы добиться успеха, вам нужно много работать. Это единственный ключ к успеху.

Все здесь много работают, и вы должны отдавать все, чтобы сказать в конце концов про себя: "Да, я сделал все, что мог, на все 100 процентов". Если футболист не играет, то он этого не заслужил", – сказал Зинченко.

Напомним, что в этом сезоне 24-летний Зинченко провел за "Сити" 7 матчей во всех турнирах, результативными действиями не отметился.

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В статье: Манчестер Сити Александр Зинченко
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Источник:
Manchester Evening News

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