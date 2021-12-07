Петраков: Реал – это красочно, красиво, но Лунин выбрал не ту команду

Главный тренер сборной Украины Александр Петраков рассказал о том, почему не вызывает в национальную команду вратаря "Реала" Андрея Лунина.

"Я Лунина знаю очень давно, отца его тоже знаю. Когда я только стал тренером сборной, то вызвал его – он заболел коронавирусом. После этого, говорю откровенно, я не имел с ним контактов. Мне каждую неделю дают информацию об игровой практике наших футболистов. Я все о каждом футболисте знаю.

Как я могу вызывать вратаря, который уже два года не играет? Это не укор. Андрей сам знает. Если любой футболист мне позвонит и попросит совет, то я ему дам. Когда они были молодые, то звонили, советовались. На этом уровне у них есть агенты, никто со мной не советуется. Они сами решают свои вопросы.

Он выбрал не тот клуб. В "Реале" многие были игроки. Надо находить клуб по своим возможностям и там играть. "Реал" – это красочно, красиво. Но человеку уже 23-й год пойдет. Ему надо идти играть. Может он этим займется. У него есть своя голова на плечах", – сказал Петраков в интервью ПРОФУТБОЛ Digital.