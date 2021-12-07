Зинченко отдал ассист в матче с Лейпцигом. Это его первое результативное действие за Сити в сезоне
Последний раз Алекс делал результативное действие за клуб в полуфинале ЛЧ прошлого сезона
Getty Images / Global Images Ukraine
Украинский игрок
Зинченко вышел в стартовом составе свой команды и отдал ассист на 77-й минуте на Рияда Мареза, прострелив со своего левого фланга.
Таким образом, счет стал 2:1 в пользу немецкой команды.
Отметим, что это первое результативное действие украинца за Сити в нынешнем сезоне (в 8-м матче).
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Популярное сейчас
- СМИ: Марлос вернется в Бразилию, где воссоединится с Тайсоном
- Скрипник: Геллер обиделся из-за моего желания перейти в Днепр-1
- Еще один игрок Шахтера покинет команду в конце года - источник
- Нападающий сборной Украины заинтересовал Барселону - СМИ
- Красотка дня. Прекрасная вторая половинка подопечного Шевченко в Дженоа. ФОТО
- Дополнительная мотивация. Обладатель Золотого мяча получит в подарок роскошные часы. ФОТО
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (4)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Крестоносец (Полтава)
07.12.2021 в 22:30
Ответить
0
0
Kolibri (Киев. Новая Англия.)
07.12.2021 в 21:38
Ответить
+1
0
ТолькоДНЕПР (Днепр)
07.12.2021 в 21:33
Ответить
+1
-4
ТолькоДНЕПР (Днепр)
07.12.2021 в 21:32
Ответить
+1
-4
Лучшие букмекеры
загрузка...