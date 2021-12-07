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  4. Зинченко отдал ассист в матче с Лейпцигом. Это его первое результативное действие за Сити в сезоне
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Зинченко отдал ассист в матче с Лейпцигом. Это его первое результативное действие за Сити в сезоне

Наши за границей
Обновлено
(3 голосов)

Последний раз Алекс делал результативное действие за клуб в полуфинале ЛЧ прошлого сезона

Зинченко отдал ассист в матче с Лейпцигом. Это его первое результативное действие за Сити в сезоне

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Украинский игрок Манчестер Сити Александр Зинченко сделал результативное действие в матче 6-го тура ЛЧ с РБ Лейпциг.

Зинченко вышел в стартовом составе свой команды и отдал ассист на 77-й минуте на Рияда Мареза, прострелив со своего левого фланга.

Таким образом, счет стал 2:1 в пользу немецкой команды.

Отметим, что это первое результативное действие украинца за Сити в нынешнем сезоне (в 8-м матче).

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В статье: Манчестер Сити Александр Зинченко
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Комментарии (4)
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Крестоносец (Полтава)
07.12.2021 в 22:30
Таким образом, счет стал 2:1 в пользу немецкой команды.
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0
0
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Kolibri (Киев. Новая Англия.)
07.12.2021 в 21:38
Молодец
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+1
0
ТолькоДНЕПР (Днепр)
07.12.2021 в 21:33
ТОЛЬКО ДНЕПР - ТОЛЬКО ПОБЕДА!
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+1
-4
ТолькоДНЕПР (Днепр)
07.12.2021 в 21:32
Мощный чувак!)))))) Воспитанник сахтела)))
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+1
-4


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