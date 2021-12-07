Зинченко отдал ассист в матче с Лейпцигом. Это его первое результативное действие за Сити в сезоне

Украинский игрок Манчестер Сити Александр Зинченко сделал результативное действие в матче 6-го тура ЛЧ с РБ Лейпциг.

Зинченко вышел в стартовом составе свой команды и отдал ассист на 77-й минуте на Рияда Мареза, прострелив со своего левого фланга.

Таким образом, счет стал 2:1 в пользу немецкой команды.

Отметим, что это первое результативное действие украинца за Сити в нынешнем сезоне (в 8-м матче).