Шевченко: В дерби нужно играть с горячим сердцем и холодной головой

Украинский главный тренер "Дженоа" Андрей Шевченко поделился ожиданиями от дерби против "Сампдории" в 17-м туре Серии А .

- Это ваше первое дерби в качестве тренера. Какого матча вы ожидаете?

- Я жду очень горячего и интенсивного матча, в котором обе команды будут показывать свой характер и смелость. И, конечно, жду серьезной поддержки от наших болельщиков.

- Билеты на трибуну тифози "Дженоа" уже были распроданы несколько дней назад. Вы будете играть с таким же запалом, с которым фанаты будут за вас болеть?

- Конечно. Та поддержка, которую фанаты нам предоставляют, дает нам надежду и желание идти вперед, бороться и побеждать.

- Какой была эта неделя с точки зрения восстановления игроков после травм? Кто-то восстановился?

- Это была положительная неделя, Кришито и Дестро вернулись. Кришито заметно продвинулся в процессе восстановления. Сегодня и завтра мы будем оценивать, сможет ли он играть, и примем решение. Дестро также тренировался с нами, надеемся, завтра оба будут готовы.

- Вы – лучший бомбардир в истории миланского дерби. Как нужно играть в дерби?

- В дерби вы должны играть с горячим сердцем и холодной головой. В таких матчах ты очень сильно чувствуешь присутствие болельщиков. К таким матчам нужно хорошо готовиться и играть со смелостью.