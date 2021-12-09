  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Наши за границей
  4. Шевченко: В дерби нужно играть с горячим сердцем и холодной головой
В тренде

Шевченко: В дерби нужно играть с горячим сердцем и холодной головой

Наши за границей
(1 голосов)

Уже в пятницу Дженоа сыграет с Сампдорией

Шевченко: В дерби нужно играть с горячим сердцем и холодной головой

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Украинский главный тренер "Дженоа" Андрей Шевченко поделился ожиданиями от дерби против "Сампдории" в 17-м туре Серии А.

- Это ваше первое дерби в качестве тренера. Какого матча вы ожидаете?

- Я жду очень горячего и интенсивного матча, в котором обе команды будут показывать свой характер и смелость. И, конечно, жду серьезной поддержки от наших болельщиков.

- Билеты на трибуну тифози "Дженоа" уже были распроданы несколько дней назад. Вы будете играть с таким же запалом, с которым фанаты будут за вас болеть?

- Конечно. Та поддержка, которую фанаты нам предоставляют, дает нам надежду и желание идти вперед, бороться и побеждать.

- Какой была эта неделя с точки зрения восстановления игроков после травм? Кто-то восстановился?

- Это была положительная неделя, Кришито и Дестро вернулись. Кришито заметно продвинулся в процессе восстановления. Сегодня и завтра мы будем оценивать, сможет ли он играть, и примем решение. Дестро также тренировался с нами, надеемся, завтра оба будут готовы.

- Вы – лучший бомбардир в истории миланского дерби. Как нужно играть в дерби?

- В дерби вы должны играть с горячим сердцем и холодной головой. В таких матчах ты очень сильно чувствуешь присутствие болельщиков. К таким матчам нужно хорошо готовиться и играть со смелостью.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Андрей Шевченко Сампдория (Генуя) Дженоа (Генуя)
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
ФК Дженоа

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 4300 грн Играть
5 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...