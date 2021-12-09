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Ярмоленко выйдет в старте Вест Хэма на матч ЛЕ против Динамо Загреб

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Андрей снова в игре

Ярмоленко выйдет в старте Вест Хэма на матч ЛЕ против Динамо Загреб

Вест Хэм

Новина українською

Украинский вингер Вест Хэма Андрей Ярмоленко примет участие в домашнем матче 6-го тура Лиги Европы против Динамо Загреб.

Андрей выйдет в стартовом составе своей команды.

Напомним, что поединок начнется в 22:00.

Также отметим, что в нынешнем сезоне Андрей провел 14 матчей в составе Вест Хэма, в которых забил 1 гол и отдал 1 ассист.

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В статье: Андрей Ярмоленко Динамо (Загреб) Вест Хэм Юнайтед (Лондон)
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