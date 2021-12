Ярмоленко выйдет в старте Вест Хэма на матч ЛЕ против Динамо Загреб

Украинский вингер Вест Хэма Андрей Ярмоленко примет участие в домашнем матче 6-го тура Лиги Европы против Динамо Загреб.

Андрей выйдет в стартовом составе своей команды.

Напомним, что поединок начнется в 22:00.

Также отметим, что в нынешнем сезоне Андрей провел 14 матчей в составе Вест Хэма, в которых забил 1 гол и отдал 1 ассист.

