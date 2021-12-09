Ярмоленко выйдет в старте Вест Хэма на матч ЛЕ против Динамо Загреб
Андрей снова в игре
Вест Хэм
Украинский вингер
Андрей выйдет в стартовом составе своей команды.
Напомним, что поединок начнется в 22:00.
Также отметим, что в нынешнем сезоне Андрей провел 14 матчей в составе Вест Хэма, в которых забил 1 гол и отдал 1 ассист.
???? Five full European debuts in Claret & Blue!— West Ham United (@WestHam) December 9, 2021
COME ON YOU IRONS! ⚒#WHUDZG | #UEL pic.twitter.com/HXxJDmgjIk
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