Малиновский забил за Аталанту в ЛЧ, но его гола не хватило для плей-офф - ВИДЕО
Руслан размочил счет после 0:3
фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Украинский хавбек
Украинец вышел на замену на второй тайм и отличным ударом с линии штрафной вколотил мяч на 71-й минуте.
Правда, к тому моменту Аталанта уже горела со счетом 0:3.
1:3, и к 75-й минуте в плей-офф проходят именно испанцы.
В итоге, Аталанта проиграла со счетом 2:3 и заняла третье место в группе.
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Комментарии (5)
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Serega1111 (Киев)
09.12.2021 в 22:18
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Olegyurchak (Хмельницький )
09.12.2021 в 22:09
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yurets87 (запоріжжя)
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usovvictor (Kharkov)
09.12.2021 в 22:00
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Only DK (Kyiv)
09.12.2021 в 21:50
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