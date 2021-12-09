Малиновский забил за Аталанту в ЛЧ, но его гола не хватило для плей-офф - ВИДЕО

Украинский хавбек Аталанты Руслан Малиновский отметился забитым голом в матче 6-го тура Лиги чемпионов против Вильярреала.

Украинец вышел на замену на второй тайм и отличным ударом с линии штрафной вколотил мяч на 71-й минуте.

Правда, к тому моменту Аталанта уже горела со счетом 0:3.

1:3, и к 75-й минуте в плей-офф проходят именно испанцы.

В итоге, Аталанта проиграла со счетом 2:3 и заняла третье место в группе.