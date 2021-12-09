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  4. Малиновский забил за Аталанту в ЛЧ, но его гола не хватило для плей-офф - ВИДЕО
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Малиновский забил за Аталанту в ЛЧ, но его гола не хватило для плей-офф - ВИДЕО

Наши за границей
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(1 голосов)

Руслан размочил счет после 0:3

Малиновский забил за Аталанту в ЛЧ, но его гола не хватило для плей-офф - ВИДЕО

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Украинский хавбек Аталанты Руслан Малиновский отметился забитым голом в матче 6-го тура Лиги чемпионов против Вильярреала.

Украинец вышел на замену на второй тайм и отличным ударом с линии штрафной вколотил мяч на 71-й минуте.

Правда, к тому моменту Аталанта уже горела со счетом 0:3.

1:3, и к 75-й минуте в плей-офф проходят именно испанцы.

В итоге, Аталанта проиграла со счетом 2:3 и заняла третье место в группе.

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В статье: Аталанта (Бергамо) Руслан Малиновский Вильярреал
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Комментарии (5)
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Serega1111 (Киев)
09.12.2021 в 22:18
Будут знать, как без Руслана играть...
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+2
0
Olegyurchak (Хмельницький )
09.12.2021 в 22:09
Як з Наполі, тільки там допомогло.
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0
0
yurets87 (запоріжжя)
09.12.2021 в 22:00
Иногда решения Гасперини вызывают удивление и это не только о Руслане - гореть 0-3 и это не первый раз он так проваливается с треском.А Русик ,конечно, тащит.Может и пора ему на повышение и за игровой практикой,с Гаспом не угадаешь(Гомес пример)
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+3
-1
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usovvictor (Kharkov)
09.12.2021 в 22:00
...опять первый, прсто пушка, хоть и с отскоком, жаль, поздно давить начали, но именно Малиновский "поднял" накал..., здорово...
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+1
-1
Only DK (Kyiv)
09.12.2021 в 21:50
Надо было его в старт ставить. Опять Гасперини перемудрил
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