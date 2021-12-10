Наши за границей. Еврокубки. Лучше, чем украинцы на Родине

Шестой тур Еврокубков для украинских легионеров не остался без голов, ассистов, побед, исторических и просто радостных событий. Но и противоположных было немало. Хотя в целом в этом групповом турнире украинцы за границей уж точно порадовали нас больше, чем украинцы на Родине.





Роман Яремчук

Последние результаты, и особенно поражение в дерби от "Спортинга", отбросили "Бенфику" в начало сезона. Тогда, когда будущее тренера Жорже Жезуша висело на волоске, в команду не особо верили, а Роман Яремчук говорил о потребности в адаптации. Теперь вновь говорят о ней. А Жезушу даже после выхода в 1/8 финала Лиги Чемпионов 58 процентов опрошенных на сайте A Bola желают отставки. Перед началом матча против "Динамо" его и вовсе освистали свои же. О Яремчуке же перед ним писали немало как о разочаровании, как о проблеме.

По моему мнению, предыдущий абзац объясняет бурное празднование гола украинцем. Злость на бывшую команду, которая, как, возможно, считает, не дала ему шанс, была наименьшим мотивирующим фактором. Он думал о другом. О головомойке португальской прессы, о давлении 17-ти миллионов евро трансфера, о нуле забитых с сентября во всех турнирах и нуле в Лиге Чемпионов в карьере (не считая Квалификацию). Об истории, которую мог сделать и сделал, выбив "Барселону" из турнира на такой ранней стадии впервые за 21 год.

Жезуш говорил о тяжелой атмосфере после матча против "Спортинга", о напряжении, которое "можно было разрезать ножом". Об истории: "Теперь все будут говорить, что "Бенфика" - это та, кто выбил "Барселону". Это придает огромный престиж. Это очень важная веха для клуба". О Яремчуке заявил же, что он был не в лучшей физической форме из-за мышечной травмы и мало тренировался в последнее время. При этом выдал одну из своих лучших игр за "Бенфику"."Он забил гол и продолжал создавать глубину в атаках, даже играя спиной к воротам".

Яремчук и вправду отыграл гораздо живее и активнее, чем до этого. Во многом - благодаря тактическим нюансам. После месяца сидения в запасе в состав вернулся Пицци - связующее звено между полузащитой и атакой. Это приблизило полузащиту к украинцу, уже не бегавшему далеко в одиночестве. Уже на первой минуте он получил мяч, прорвался мимо соперника в штрафную и был остановлен лишь вратарем. Затем пробивал головой (неудачно). А затем и четко замкнул мягкий прострел с линии вратарской. После чего работал в подыгрыше, в отборе.

В целом он провел на поле 82 минуты. Больше, чем во всех матчах во всех турнирах за "Бенфику", кроме одного в лиге. Стал первым на поле по ударам по воротам - три. Первым по удачным попыткам дриблинга (3), вторым по попыткам в целом (4). 72 процента точных передач - результат слабый, но отнюдь не худший в команде. Выиграл семь из 12-ти единоборств, по победам в них второй в команде.

Итак, "Бенфика" занимает второе место в группе, выбивая "Барселону". Во всех шести ее матчах Яремчук начинал с первых минут. Это, как и слова Жезуша, говорят о профиле игрока, нужного команде как раз для европейских соревнований. Правда, ни один из матчей не закончил на поле. Забил один мяч. Также следует напомнить, что выдал три ассиста в Квалификации турнира.

Александр Зинченко

После не слишком удачного эксперимента на родной украинской позиции опорника Зинченко вернулся на родную английскую - левого защитника. И сразу же отличился своим четвертым ассистом в карьере в Лиге Чемпионов. Красиво вырезанный пас на противоположный угол вратарской комплиментами отметили все СМИ. Также он вернул уже несколько подзабытое лидерство на поле по передачам и касаниям мяча - 77, 87. Причем в полтора раза чаще на чужой половине поля. Правый защитник Уокер, например, чаще касался и пасовал на своей.

Почти все СМИ поставили ему лучшую оценку в команде наравне с еще одним-двумя игроками. 6, 6.5, а то и 7.

Проблема в том, что лучшим он был в проигранном матче. После семи побед подряд во всех турнирах. В послематчевом флеш-интервью явно взвинченный Хосеп Гвардиола обещал бурный разговор в раздевалке. Первые 25 минут "Сити" и вовсе провел крайне неудачно, пропустил. В это время Зинченко неплотно прикрывал свой фланг, и оттуда не раз прорывались. Силва прорвался, отдал Форсбергу в центр, и тогда спас вратарь. Нкунку также прострелил мимо него, и там также спас вратарь, а далее выбил сам Александр ценой повреждения.

Затем левый фланг совершенно успокоился в плане обороны. Автор семи голов в турнире Нкунку, поиздевавшийся над Зинченко в первом матче, был остановлен. При втором голе во втором тайме провалился уже противоположный фланг. Хотя украинец также мог плотно атаковать того же Силву, а не застревать в полупозиции и в полушпагате. Но там все завалили до него.



Александр выиграл три единоборства из семи, отдал три точных прострела/навеса с пяти попыток, больше его 12-ти раз в команде терял мяч лишь Гюндоган.

Несмотря на 1:2, "Сити" выиграл группу. Из ее матчей Зинченко провел два полных, в еще одном начал на поле, но был заменен, в еще одном вышел на замену. Заработал один ассист. Отыграл в этом турнире в нынешнем сезоне больше, чем во всех остальных за клуб вместе взятых.

Руслан Малиновский

В нынешнем сезоне "Аталанта" не наиграла на 1/8 финала Лиги Чемпионов. Уж слишком сумбурно играла. Пять раз открывала счет, но выиграла лишь один матч. В целом пропустила 13 мячей. Шесть раз упускала преимущество в счете. В решающем матче дома позволила сопернику повести со счетом 3:0. Часто ошибалась с составом. Андреа Лозапио из Tutto Atalanta прямо заявил, что Джан Пьеро Гасперини делал почти все неправильно. В частности, в последнем матче, с выходами не отличных сейчас Пашалича и Малиновского, а слабых Иличича и Пессины.

Руслан вышел на замену на 46-ой минуте, при счете 0:2. Успел стать вторым на поле по ударам по воротам с четырьмя. Все издали. В среднем за минуту игры был первым на поле по касаниям мяча (50). Его штрафной с фланга отбила перекладина, два удара заблокировали. А один, низом метров с 17-ти, после небольшого рикошета залетел в сетку. Eco Di Bergamo назвал его абсолютно лучшим в команде, отметив "участие в тысяче действий". "Браво!". Оценки - 6.5 и 7 почти поровну, у большинства - лучший на поле, у кое-кого - второй за Сапатой.

В целом Малиновский провел в Лиге Чемпионов пять матчей. В трех вышел с первых минут, еще в двух - на замену. Забил один мяч.

"Брюгге" начинал групповой турнир с большим оптимизмом, большим энтузиазмом, восхищением. После ничьей с "Пари Сен-Жермен" и победы в гостях над "Лейпцигом" при весьма приличных выступлениях в обоих матчах он даже начал мечтать о выходе из группы. Однако в последующих четырех потерпел четыре разгромных поражения и остался последним. Эдуард Соболь также в последнее время начал терять высоту, то есть место в стартовом составе. Матч в гостях против ПСЖ (1:4) автор ассиста в матче дома против него полностью провел в запасе.

В целом в этом групповом турнире Эдуард провел за "Брюгге" четыре матча. Все - с первых минут. В двух был заменен. Он также выглядел очень прилично в первых и на уровне команды - далее. Кроме ассиста против парижан, поучаствовал в голе в ворота "Лейпцига" перехватом.

"Зенит" в итоге повлиял на судьбу первого места в своей группе. Он вышел с 0:1 на 2:1 дома против "Челси", затем проигрывал со счетом 2:3, но на 94-ой минуте сравнял и отправил англичан на второе место позади "Ювентуса". Сам же, что было ясно еще до этого матча, остался третьим. Ярослав Ракицкий ушел с поля на 66-ой минуте при счете 2:2. Во время первого гола соперника мяч прошел прямо над его головой, во время второго Баркли и Вернер легко разыграли "стенку" мимо него, и последний отдал Лукаку на пустые ворота.

Ракицкий начал все шесть матчей в розыгрыше на поле. Трижды был заменен. На его счету гол с пенальти и два ассиста. Все - против "Мальме". За время его пребывания на поле его команда пропустила восемь мячей.

"Реал" - "Интер" 2:0. Первое место в группе осталось за мадридцами. Андрей Лунин в шестой раз остался в запасе.

"Шахтер" - "Шериф" 1:1. Юрий Вернидуб доказал, что его команда третья по силе в группе с "Реалом", "Интером" и дончанами. Чемпион Молдовы - не лучший новичок в истории Лиги Чемпионов в статистическом плане, были и лучшие дебютные выступления команд из малых футбольных стран, чем его семь очков с разницей мячей 7:11. Тем не менее, достижение историческое.

Лига Европы

Мы об оценках игры Андрея Ярмоленко против "Динамо" Загреб (0:1), о реакции на нее. Напомним лишь, что и после предыдущего тура, в котором забил свой первый гол в сезоне, общие оценки игры не вдохновляли. Вроде "отсутствовал 30 минут и вдруг забил. Игрок, которого трудно объяснить". Своими редкими шансами он не воспользовался. Да, "Вест Хэм" набрал 13 очков в первых пяти матчах в группе, а в этом выставил много молодежи и играть особо не хотел. А хорватам нужна была победа. Но все же нужно делать больше.

На счету Андрея в этом турнире четыре выхода в стартовом составе (вчера заменен на 87-ой минуте) и один на замену. Забил один мяч и заработал пенальти. "Вест Хэм" выиграл группу и вышел напрямую в 1/8 финала.

"Легия" начала турнир двумя победами подряд, но затем проиграла четырежды. Из-за падения в зону вылета в своей лиге еще и сменила тренера. В Лиге Европы в итоге она скатилась на последнее место и осталась без Еврокубков. Игорь Харатин вышел на замену на 65-ой минуте уже при счете 0:1 дома против московского "Спартака". Заменил такого же опорника как он. После его выхода (Gol24 заметил, что лишь тогда команда начала играть) поляки владели мячом 75 процентов времени, давили. Но не реализовали пенальти в добавленное время.

Украинский опорник коснулся мяча 27 раз. Почти все - в центре поля. Успешно работал в отборе, выбил мяч из своей штрафной. Но в атаке не обострял.

"Ференцварош" потерял все шансы продолжить борьбу в Еврокубках еще до последнего тура, не слишком уверенно идет в лиге. Его наставник Петер Штогер уже месяц висит на волоске. Но хотя бы удалось избежать нуля очков в ЛЕ. Удалось победить дома "Байер" (1:0), уже обеспечивший себе первое место в группе и приехавший вторым составом. Александр Зубков заработал ассист. На 82-ой минуте с ним коротко разыграли заработанный им же угловой (прорвался по левому флангу), украинец подал на ближнюю штангу, а там Лайдуни головой замкнул.

За 88 минут Зубков стал вторым по ударам с тремя. В том числе и пробил штрафной с фланга, который логичнее было бы подать. Выше. Не попал из левого угла штрафной, был заблокирован за ее пределами. Простреливал в штрафную слева, но удар партнера по команде заблокировали. Всего на его счету семь "кроссов" и пять длинных пасов. Правда, лишь два "кросса" и один лонгболл были успешными. По потерям мяча он был худшим на поле, по проценту точных передач - вторым с конца. Впрочем, атакерам считают голы и ассисты, а не проценты.

В целом на счету Зубкова в групповом турнире три выхода в стартовом составе плюс один на замену. Этот один ассист одинок в его резюме.

"Лудогорец" также давно понял, что будет последним в группе. В шестом туре он набрал свое второе очко благодаря 0:0 дома с "Мидтьюлланном". Игорь Пластун отыграл полный матч. Пробивал по воротам головой во время "стандарта". Слишком неточно. 11 раз выбивал мяч из своей штрафной, в чем стал безоговорочным лидером на поле. Выиграл семь дуэлей из 15-ти, по победм в них второй на поле. Его команда не пропустила в турнире впервые.

В целом на счету Пластуна пять выходов в стартовом составе плюс один на замену. Забил один мяч.

Лига Конференций

Благодаря ничьей в Берлине против "Униона" (1:1) "Славия" защитила второе место от него и вышла в 1/16 финала. Главный тренер Индржих Трпишовски совершенно неожиданно впервые перешел на игру с тремя центральными защитниками. Да еще и поставил правым из них правого вингера Масопуста. Сработало. Сам тренер, игроки и пресса отмечали почти полное спокойствие в обороне, кроме пропущенного с углового, Трпишовски говорил о тактически идеальной игре. А Масопуст благодарил других двух центрдефов - Усу и Тараса Качарабу - за помощь.

Украинец играл на позиции левого из трех центральных. Выбил недалеко мяч во время верховой дуэли на 64-ой минуте, и Крузе точно пробил с 14-ти метров. Но в целом особых проблем у него не было. Заблокировал в подкате опасный удар из центра штрафной. Выиграл пять из пяти единоборств. По общему числу маловато. По точности передач и потерям результаты также слабоваты. А вот по общему числу касаний и передач он среди лидеров - 60, 46. И по длинным мячам - шесть из 12-ти.

В целом Качараба отыграл в этом розыгрыше четыре полных матча плюс 53 минуты.

"Гент" - "Флора" 1:0. Роман Безус - 19 минут за хозяев. В целом на его счету четыре выхода в стартовом составе плюс два на замену. Один ассист. "Гент" выиграл группу.

Фото - Официальные сайты "Аталанты", "Бенфики" и "Славии"