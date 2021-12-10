Шевченко: Мы должны верить в то, что способны спастись от вылета

Украинский главный тренер " Дженоа " Андрей Шевченко надеется, что команде удастся спастись от вылета из Серии А.

"Мы должны верить в то, что способны спастись от вылета. Несмотря на календарь и травмы, нужно исправлять ситуацию. У нас есть проблемы, особенно в атаке.

Но для того, чтобы правильно оценить весь потенциал команды, нужно дождаться возвращения травмированных. Отсутствие многих исполнителей серьезно влияет на нас", - сказал Шевченко.