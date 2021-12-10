Шевченко: Мы должны верить в то, что способны спастись от вылета
Дела у Дженоа пока что не ахти
Украинский главный тренер "
"Мы должны верить в то, что способны спастись от вылета. Несмотря на календарь и травмы, нужно исправлять ситуацию. У нас есть проблемы, особенно в атаке.
Но для того, чтобы правильно оценить весь потенциал команды, нужно дождаться возвращения травмированных. Отсутствие многих исполнителей серьезно влияет на нас", - сказал Шевченко.
Напомним, что после 16-ти туров "Дженоа" идет на 18-м месте (из 20-ти) в турнирной таблице.
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Источник:Corriere dello Sport
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Комментарии (3)
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Olegyurchak (Хмельницький )
10.12.2021 в 18:20
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friday13 (Львів)
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friday13 (Львів)
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