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Шевченко: Мы должны верить в то, что способны спастись от вылета

Наши за границей
(1 голосов)

Дела у Дженоа пока что не ахти

Шевченко: Мы должны верить в то, что способны спастись от вылета

Новина українською

Украинский главный тренер "Дженоа" Андрей Шевченко надеется, что команде удастся спастись от вылета из Серии А.

"Мы должны верить в то, что способны спастись от вылета. Несмотря на календарь и травмы, нужно исправлять ситуацию. У нас есть проблемы, особенно в атаке.

Но для того, чтобы правильно оценить весь потенциал команды, нужно дождаться возвращения травмированных. Отсутствие многих исполнителей серьезно влияет на нас", - сказал Шевченко.

Напомним, что после 16-ти туров "Дженоа" идет на 18-м месте (из 20-ти) в турнирной таблице.

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В статье: Андрей Шевченко Дженоа (Генуя)
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Источник:
Corriere dello Sport

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Комментарии (3)
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Olegyurchak (Хмельницький )
10.12.2021 в 18:20
После этого провала, а я не сомневаюсь что он будет, Павелке останется забрать кума только в УАФ, дерибанить откаты.
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friday13 (Львів)
10.12.2021 в 18:13
знімаю капелюха перед агентами, які впарили босам дженоа цього манагера
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friday13 (Львів)
10.12.2021 в 18:19
*дженоа
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