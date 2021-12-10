Дженоа забила первый гол при Шевченко. В 5-м матче тренера

17-й тур итальянской Серии А открывался матчем пятницы, в котором в генуэзском дерби Дженоа Андрея Шевченко играла с Сампдорией.

Поединок для команды украинского тренера снова сложился неудачно – к 67-й минуте Дженоа горела со счетом 0:3.

Впрочем, на 78-й минуте один гол команда Шевченко отыграла – забил Дестро.

1:3, и это первый гол Дженоа в эпоху Шевченко - в пяти матчах.