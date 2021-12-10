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Дженоа забила первый гол при Шевченко. В 5-м матче тренера

Наши за границей
(2 голосов)

Правда, результат поединка все равно плачевен

Дженоа забила первый гол при Шевченко. В 5-м матче тренера

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

17-й тур итальянской Серии А открывался матчем пятницы, в котором в генуэзском дерби Дженоа Андрея Шевченко играла с Сампдорией.

Поединок для команды украинского тренера снова сложился неудачно – к 67-й минуте Дженоа горела со счетом 0:3.

Впрочем, на 78-й минуте один гол команда Шевченко отыграла – забил Дестро.

1:3, и это первый гол Дженоа в эпоху Шевченко - в пяти матчах.

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В статье: Андрей Шевченко Сампдория (Генуя) Дженоа (Генуя)
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Комментарии (2)
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Olegyurchak (Хмельницький )
10.12.2021 в 23:43
Осталась Салернитана...
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+2
0
Romb_DK (Київ)
10.12.2021 в 23:56
І ВітяГолденБой. Може трохи підсобить Шеві?
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0
0


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