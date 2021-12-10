Дженоа забила первый гол при Шевченко. В 5-м матче тренера
Правда, результат поединка все равно плачевен
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
17-й тур итальянской Серии А открывался матчем пятницы, в котором в генуэзском дерби
Поединок для команды украинского тренера снова сложился неудачно – к 67-й минуте Дженоа горела со счетом 0:3.
Впрочем, на 78-й минуте один гол команда Шевченко отыграла – забил Дестро.
1:3, и это первый гол Дженоа в эпоху Шевченко - в пяти матчах.
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Комментарии (2)
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Olegyurchak (Хмельницький )
10.12.2021 в 23:43
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Romb_DK (Київ)
10.12.2021 в 23:56
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