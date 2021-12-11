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Шевченко – после матча против Сампдории: Я разочарован. Никто не хочет проигрывать в дерби

Наши за границей
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(2 голосов)

Очередное поражение украинского тренера

Шевченко – после матча против Сампдории: Я разочарован. Никто не хочет проигрывать в дерби

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Наставник "Дженоа" Андрей Шевченко прокомментировал поражение своих подопечных в поединке 17-го тура итальянской Серии А против "Сампдории":

“Мы не были блестящими, особенно в первом тайме. Мы отреагировали в начале второго тайма, но нам нужно начинать игры по-другому и с большей смелостью. Для нас оставаться в Серии А – это все равно, что выиграть Лигу чемпионов. Мы должны работать над этим результатом

Я разочарован. Никто не хочет проигрывать в дерби. Мы надеялись на хороший матч, но сразу пропустили быстрый гол.

Первый тайм прошел плохо, во втором мы отреагировали, но нужно было начинать с начала матча.

Сейчас, даже пробуя новое, мы стараемся усовершенствоваться. В матче против "Сампдории" мы увидели реальную реакцию. Мы пытались что-либо изменить, у нас были шансы, но мы должны поверить в это и двигаться дальше.

Трансферы? Владелец дает мне уверенность в них, и они должны ее дать и нашим болельщикам”, – сказал Шевченко.

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Отметим, что генуэзцы забили первый гол за пять матчей под руководством украинского специалиста. Правда, за этот отрезок поединков команда набрала всего одно очко. Сейчас "Дженоа" занимает 19 место в Серии А, опережая последнюю "Салернитану" на два очка и уступая спасительной 17-й позиции (на которой "Специя") тоже двумя зачетными пунктами.

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В статье: Андрей Шевченко Сампдория (Генуя) Дженоа (Генуя)
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Источник:
football-italia.net

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Комментарии (5)
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Kolibri (Киев. Новая Англия.)
11.12.2021 в 10:41
Жалко Шеву! Походу закончит так и не сделав ничего (
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0
0
Caballero (DC)
11.12.2021 в 09:55
Андрей Николаевич! Вся Украина за Вас!! Держитесь там!!! Первый блин комом всегда. Нужно продержаться чемпионат до конца. Украина Вас ждёт!!!!!
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+1
-1
simply_the_best (Львов)
11.12.2021 в 09:57
Так это уже второй блин)
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+1
-2
Caballero (DC)
11.12.2021 в 10:01
Нет!!! СбУ дошла до 1/4 финала Евро20!!!!!
+1
-1
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armik (Киев)
11.12.2021 в 09:47
Где принимаются ставки на то, сколько матчей еще будет тренировать эту команду тренерский гений, прежде, чем получит пинка под зад?
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+4
-2


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