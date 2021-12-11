Шевченко – после матча против Сампдории: Я разочарован. Никто не хочет проигрывать в дерби

Наставник "Дженоа" Андрей Шевченко прокомментировал поражение своих подопечных в поединке 17-го тура итальянской Серии А против "Сампдории" :

“Мы не были блестящими, особенно в первом тайме. Мы отреагировали в начале второго тайма, но нам нужно начинать игры по-другому и с большей смелостью. Для нас оставаться в Серии А – это все равно, что выиграть Лигу чемпионов. Мы должны работать над этим результатом

Я разочарован. Никто не хочет проигрывать в дерби. Мы надеялись на хороший матч, но сразу пропустили быстрый гол.

Первый тайм прошел плохо, во втором мы отреагировали, но нужно было начинать с начала матча.

Сейчас, даже пробуя новое, мы стараемся усовершенствоваться. В матче против "Сампдории" мы увидели реальную реакцию. Мы пытались что-либо изменить, у нас были шансы, но мы должны поверить в это и двигаться дальше.

Трансферы? Владелец дает мне уверенность в них, и они должны ее дать и нашим болельщикам”, – сказал Шевченко.