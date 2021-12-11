Зинченко в третий раз за последние четыре матча выйдет в старте Манчестер Сити
И второй раз подряд в АПЛ
Getty Images / Global Images Ukraine
В рамках 16-го тура Английской Премьер-лиги "Манчестер Сити" примет "Вулвергемптон" на "Этихаде". Украинский игрок Александр Зинченко появится в основном составе горожан на левом фланге защиты.
Отметим, что его постоянный конкурент Жоау Канселу выйдет на позиции правого защитника, в то время как Кайл Уолкер остался на скамейке для запасных.
Your City starting XI to face Wolves ????— Manchester City (@ManCity) December 11, 2021
XI | Ederson, Cancelo, Dias, Laporte, Zinchenko, Rodrigo, Gundogan (C), Bernardo, Jesus, Sterling, Grealish
SUBS | Steffen, Walker, Stones, Ake, De Bruyne, Fernandinho, Mahrez, Foden, Palmer#ManCity | @HaysTechnology pic.twitter.com/E6i7miB4AD
Также добавим, что Зинченко выйдет в старте "горожан" в третий раз за последние четыре матча. Он играл с первых минут 1 декабря против “Астон Виллы”, 7 декабря против “РБ Лейпциг”, но против “Уотфорда” 4 декабря вообще на поле не вышел.
Стартовый свисток встречи "Манчестер Сити" - "Вулвергемптон" прозвучит в 14:30. Текстовый онлайн можно посмотреть на
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