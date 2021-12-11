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Зинченко в третий раз за последние четыре матча выйдет в старте Манчестер Сити

Наши за границей
(1 голосов)

И второй раз подряд в АПЛ

Зинченко в третий раз за последние четыре матча выйдет в старте Манчестер Сити

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

В рамках 16-го тура Английской Премьер-лиги "Манчестер Сити" примет "Вулвергемптон" на "Этихаде". Украинский игрок Александр Зинченко появится в основном составе горожан на левом фланге защиты.

Отметим, что его постоянный конкурент Жоау Канселу выйдет на позиции правого защитника, в то время как Кайл Уолкер остался на скамейке для запасных.

Также добавим, что Зинченко выйдет в старте "горожан" в третий раз за последние четыре матча. Он играл с первых минут 1 декабря против “Астон Виллы”, 7 декабря против “РБ Лейпциг”, но против “Уотфорда” 4 декабря вообще на поле не вышел.

Стартовый свисток встречи "Манчестер Сити" - "Вулвергемптон" прозвучит в 14:30. Текстовый онлайн можно посмотреть на UA-Футбол.

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В статье: Вулверхэмптон Манчестер Сити Александр Зинченко
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Комментарии (1)
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Zolotoy Myach (Chicago)
11.12.2021 в 13:57
Уж больно сильно он обратил на себя внимание из-за своей ревности в постах. Выглядел как ищущий защиты неудачник. Провалит он сегодня матч. Зинченко Бонасье
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