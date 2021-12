Зинченко в третий раз за последние четыре матча выйдет в старте Манчестер Сити

В рамках 16-го тура Английской Премьер-лиги "Манчестер Сити" примет "Вулвергемптон" на "Этихаде". Украинский игрок Александр Зинченко появится в основном составе горожан на левом фланге защиты.

Отметим, что его постоянный конкурент Жоау Канселу выйдет на позиции правого защитника, в то время как Кайл Уолкер остался на скамейке для запасных.

Your City starting XI to face Wolves ????



XI | Ederson, Cancelo, Dias, Laporte, Zinchenko, Rodrigo, Gundogan (C), Bernardo, Jesus, Sterling, Grealish



SUBS | Steffen, Walker, Stones, Ake, De Bruyne, Fernandinho, Mahrez, Foden, Palmer#ManCity | @HaysTechnology pic.twitter.com/E6i7miB4AD