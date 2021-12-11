Президент Дженоа: Мы верим в Шевченко

Президент “Дженоа” Джош Вандер прокомментировал поражение генуэзцев в дерби против “Сампдории” , а также поделился планами проекта клуба:

“Я разочарован результатом, но есть важный проект, направленный на развитие клуба. Мы будем стремиться к тому, чтобы история этого клуба росла.

Мы будем полагаться на трансферное окно, чтобы улучшить команду. Это будет революция, которую возьмет на себя новый генеральный менеджер Йоханнес Шпорс.

Мы вернемся туда, где заслуживаем быть. Мы верим в Шевченко, он правильный человек для “Дженоа”. Мы проиграли, но наняли генерального менеджера, у которого есть опыт, чтобы построить то, что мы хотим”, - сказал Вандер.