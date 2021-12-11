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Президент Дженоа: Мы верим в Шевченко

Наши за границей
(1 голосов)

Также он ждет трансферного окна

Президент Дженоа: Мы верим в Шевченко

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Президент “Дженоа” Джош Вандер прокомментировал поражение генуэзцев в дерби против “Сампдории”, а также поделился планами проекта клуба:

“Я разочарован результатом, но есть важный проект, направленный на развитие клуба. Мы будем стремиться к тому, чтобы история этого клуба росла.

Мы будем полагаться на трансферное окно, чтобы улучшить команду. Это будет революция, которую возьмет на себя новый генеральный менеджер Йоханнес Шпорс.

Мы вернемся туда, где заслуживаем быть. Мы верим в Шевченко, он правильный человек для “Дженоа”. Мы проиграли, но наняли генерального менеджера, у которого есть опыт, чтобы построить то, что мы хотим”, - сказал Вандер.

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Напомним, что при Шевченко "Дженоа" добыл одно очко в пяти матчах. Пока команда идет на 19-м месте в чемпионате Италии, уступая спасительной 17-й позиции два зачетных пункта.

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В статье: Андрей Шевченко Дженоа (Генуя)
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Комментарии (5)
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Caballero (DC)
11.12.2021 в 16:29
Вся Украина верит в Шевченко!!! Оле-оле-оле! Завжди разом!!!
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0
0
kalan-86 (Анкара)
11.12.2021 в 15:32
Все у Шевченко будет хорошо. За периодом трудностей наступит период успехов.
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0
0
Olegyurchak (Хмельницький )
11.12.2021 в 15:22
А в серии В вера останется?...
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+1
0
юрец-700 (Харьков)
11.12.2021 в 15:10
э э э э э мы будем стараться - и за это неплохие бабосы отстегивают.
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+1
-1
avatar
SeventyFour (Phoenix)
11.12.2021 в 14:51
Господи, какие дураки! Нужен тренер мотиватор, как Раньери, как Эмери, на худой конец Грозный свободен, а они берут икону-футболиста, но тренера-ноунейма.
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+4
-1


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