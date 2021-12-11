Коваленко - о переходе в Специю: Не думаю, что я сделал неправильный выбор

Украинский полузащитник "Специи" Виктор Коваленко рассказал о том, что не жалеет об аренде из "Аталанты":

"Президент "Аталанты" Антонио Перкасси убедил меня уйти в аренду, чтобы набраться опыта. Вначале было сложно, как и в "Аталанте". Но теперь все идет наилучшим образом. У главного тренера "Специи" Тиаго Мотты разные важные идеи, это мотивирует нас. Не думаю, что я сделал неправильный выбор.

Лига чемпионов уникальна, я бы хотел снова сыграть в этом турнире. Возвращение в сборную Украины было важным шагом, это была моя цель. Аренда в "Специю" может только помочь мне, я должен преуспеть.

В предстоящем матче с "Ромой" мы должны добиться результата, это единственное, что имеет значение", – сказал Коваленко.