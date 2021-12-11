Лужный: Я чувствую себя готовым к работе в Англии
Считает, что может дисциплинировать игроков
Бывший защитник лондонского Арсенала и киевского Динамо Олег Лужный заявил, что готов вернуться на Туманный Альбион, но уже в качестве тренера:
“Я чувствую себя готовым для работы в Англии. Имея такой большой опыт в европейском футболе и в Лиге чемпионов, я могу привнести хорошую дисциплину в любую команду.
Если вы посмотрите на Арсена Венгера, сэра Алекса Фергюсона, Фабио Капелло и Валерия Лобановского, то в их командах была хорошая дисциплина. Конечно, у них были и хорошие игроки, но очень важна дисциплина в раздевалке и на поле.
Принятие решений под давлением может отделить лучшие команды от худших. Плохие решения принимаются не из-за недостатка навыков или врожденного суждения, они принимаются из-за неспособности справиться с давлением в решающий момент.
Мне нравится атакующий футбол, но не обязательно в стиле “Барселоны”. Мне импонирует прямой подход к атаке, а не длинные передачи. Контролируемый способ вывода мяча вперед. Каждый игрок должен смотреть вперед. Я хотел бы сделать что-то особенное как тренер. Я смог добиться больших успехов как игрок, хотел бы сделать то же самое как тренер”, - сказал бывший защитник.
Напомним, что Олег Лужный провел 33 матча на посту главного тренера "Таврии" и 19 встреч в статусе и.о. наставника "Динамо". Также он больше пяти лет (за четыре пришествия) был ассистентом главного тренера киевлян.
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