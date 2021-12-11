  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Наши за границей
  4. Лужный: Я чувствую себя готовым к работе в Англии
В тренде

Лужный: Я чувствую себя готовым к работе в Англии

Наши за границей
(1 голосов)

Считает, что может дисциплинировать игроков

Лужный: Я чувствую себя готовым к работе в Англии

Новина українською

Бывший защитник лондонского Арсенала и киевского Динамо Олег Лужный заявил, что готов вернуться на Туманный Альбион, но уже в качестве тренера:

“Я чувствую себя готовым для работы в Англии. Имея такой большой опыт в европейском футболе и в Лиге чемпионов, я могу привнести хорошую дисциплину в любую команду.

Если вы посмотрите на Арсена Венгера, сэра Алекса Фергюсона, Фабио Капелло и Валерия Лобановского, то в их командах была хорошая дисциплина. Конечно, у них были и хорошие игроки, но очень важна дисциплина в раздевалке и на поле.

Принятие решений под давлением может отделить лучшие команды от худших. Плохие решения принимаются не из-за недостатка навыков или врожденного суждения, они принимаются из-за неспособности справиться с давлением в решающий момент.

Мне нравится атакующий футбол, но не обязательно в стиле “Барселоны”. Мне импонирует прямой подход к атаке, а не длинные передачи. Контролируемый способ вывода мяча вперед. Каждый игрок должен смотреть вперед. Я хотел бы сделать что-то особенное как тренер. Я смог добиться больших успехов как игрок, хотел бы сделать то же самое как тренер”, - сказал бывший защитник.

Напомним, что Олег Лужный провел 33 матча на посту главного тренера "Таврии" и 19 встреч в статусе и.о. наставника "Динамо". Также он больше пяти лет (за четыре пришествия) был ассистентом главного тренера киевлян.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Олег Лужный Арсенал (Лондон) Динамо (Киев) Чемпионшип АПЛ
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
Shropshirestar

Популярное сейчас

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (5)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
vasylkoo (Львів)
11.12.2021 в 16:18
Англія не готова до футболу Олега, хоча для Чемпіоншипу був би ОК варіант
Ответить
+2
0
Zolotoy Myach (Chicago)
11.12.2021 в 16:18
Торба тому клубу, куда Лужного по ошибке, какие-нибудь приматы из ОАЭ примут
Ответить
+1
-1
Djibouti (Djibouti)
11.12.2021 в 16:16
Кем ?
Ответить
+1
0
Olegyurchak (Хмельницький )
11.12.2021 в 16:15
Уже один в Италии себя "чувствует". Начни с Украины.
Ответить
+3
0
маматрахер228 (Киев)
11.12.2021 в 16:07
в Мю
Ответить
0
0


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 4300 грн Играть
5 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...