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Целый сезон вне старта. Ярмоленко остался в запасе Вест Хэма на матч против Бернли

Наши за границей
(1 голосов)

29-й раз подряд

Целый сезон вне старта. Ярмоленко остался в запасе Вест Хэма на матч против Бернли

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

В рамках 16-го тура АПЛ “Бернли” примет “Вест Хэм” на “Терф Мур”. Наставник "молотобойцев" Дэвид Мойес снова не включил в стартовый состав Андрея Ярмоленко, предпочтя Джерроду Боуэну.

В последний раз украинец появлялся на поле в 16-м туре прошлого сезона в матче против “Саутгемптона”. Это значит, что Ярмоленко провел целый сезон (38 матчей подряд) вне старта. Но, если учитывать травмы, он оставался на скамье для запасных 29 раз подряд.

"Бернли" и "Вест Хэм" встретятся сегодня в 16:00.

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В статье: Андрей Ярмоленко Вест Хэм Юнайтед (Лондон)
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Комментарии (3)
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kotіgorok (Чернiгiв)
12.12.2021 в 15:36
Мегазвизда, чо!
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Olegyurchak (Хмельницький )
12.12.2021 в 15:49
Дурень, человек, в отличии от многих распиаренных звёзд, зборную на себе тащит не первый сезон и не взирая на возраст.
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Kolibri (Киев. Новая Англия.)
12.12.2021 в 15:25
Да ну? Не может быть!!! Как это его и в запас? Может просто решили дать отдохнуть?!!!
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-1


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