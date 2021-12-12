Целый сезон вне старта. Ярмоленко остался в запасе Вест Хэма на матч против Бернли
29-й раз подряд
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
В рамках 16-го тура АПЛ “Бернли” примет “Вест Хэм” на “Терф Мур”. Наставник "молотобойцев" Дэвид Мойес снова не включил в стартовый состав Андрея Ярмоленко, предпочтя Джерроду Боуэну.
???? Our team to face Burnley...— West Ham United (@WestHam) December 12, 2021
COME ON YOU IRONS!!! ⚒@betway | #BURWHU pic.twitter.com/QIKi6gHGfo
В последний раз украинец появлялся на поле в 16-м туре прошлого сезона в матче против “Саутгемптона”. Это значит, что Ярмоленко провел целый сезон (38 матчей подряд) вне старта. Но, если учитывать травмы, он оставался на скамье для запасных 29 раз подряд.
"Бернли" и "Вест Хэм" встретятся сегодня в 16:00.
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