Целый сезон вне старта. Ярмоленко остался в запасе Вест Хэма на матч против Бернли

В рамках 16-го тура АПЛ “Бернли” примет “Вест Хэм” на “Терф Мур”. Наставник "молотобойцев" Дэвид Мойес снова не включил в стартовый состав Андрея Ярмоленко, предпочтя Джерроду Боуэну.

В последний раз украинец появлялся на поле в 16-м туре прошлого сезона в матче против “Саутгемптона”. Это значит, что Ярмоленко провел целый сезон (38 матчей подряд) вне старта. Но, если учитывать травмы, он оставался на скамье для запасных 29 раз подряд.

"Бернли" и "Вест Хэм" встретятся сегодня в 16:00.