Известно, почему Яремчук не попал в заявку Бенфики на матч чемпионата
У 26-летнего украинца мышечные проблемы
SL Benfica
Нападающий "Бенфики" Роман Яремчук не попал в заявку команды на матч чемпионата Португалии против "Фамаликана" (4:1).
Как заявил главный тренер "орлов" Жорже Жезуш на пресс-конференции, отсутствие украинца связано с повреждением, полученным в матче с "Динамо" (2:0) в Лиге чемпионов. Тогда Яремчук попросил замену на 81-й минуте.
Жезуш отметил, что у 26-летнего украинца мышечные проблемы и он не тренировался на неделе.
Участие Роман в матче с "Ковильей" в Кубке лиги в среду, 15 декабря, - под вопросом.
Напомним, в нынешнем сезоне Яремчук сыграл 20 матчей за "Бенфику" во всех турнирах, забил пять голов и выполнил четыре результативные передачи.
Популярное сейчас
- Осечка Динамо, протесты фанатов и триумф Реала в мадридском дерби. Главные новости за 12 декабря
- Серия А. Наполи и Лацио проигрывают, чемпион становится лидером
- Гасперини: Сегодня Миранчук был великолепен. Проблема в том, что он играет на позиции Малиновского и Иличича
- Попросил вернуть жену домой. Зинченко не понравилась шутка Президента Украины
- Красотка дня. Роскошная подруга автора автогола Дженоа в матче с Сампдорией. ФОТО
- Жена устроила истерику из-за вечеринки. Как Дуглас Коста начал войну с родным клубом
Новости по теме
- 13:14 Зарубежные Яремчук – о праздновании гола в ворота Динамо: Почему сдерживать эмоции? Думаю, что нужно их показать
- 12:21 Украинские Луческу: Динамо – это тот же уровень, что и Бенфика. Яремчук мог и в Киеве так вырасти
- 14:02 Зарубежные У Динамо мандраж вместо куража, а Шахтеру жутко не хватает оригинальных идей. Аудиомнение #128