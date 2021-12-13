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Известно, почему Яремчук не попал в заявку Бенфики на матч чемпионата

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У 26-летнего украинца мышечные проблемы

Известно, почему Яремчук не попал в заявку Бенфики на матч чемпионата

SL Benfica

Новина українською

Нападающий "Бенфики" Роман Яремчук не попал в заявку команды на матч чемпионата Португалии против "Фамаликана" (4:1).

Как заявил главный тренер "орлов" Жорже Жезуш на пресс-конференции, отсутствие украинца связано с повреждением, полученным в матче с "Динамо" (2:0) в Лиге чемпионов. Тогда Яремчук попросил замену на 81-й минуте.

Жезуш отметил, что у 26-летнего украинца мышечные проблемы и он не тренировался на неделе.

Участие Роман в матче с "Ковильей" в Кубке лиги в среду, 15 декабря, - под вопросом.

Напомним, в нынешнем сезоне Яремчук сыграл 20 матчей за "Бенфику" во всех турнирах, забил пять голов и выполнил четыре результативные передачи.

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В статье: Бенфика (Лиссабон) Роман Яремчук
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Источник:
Record

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