Зинченко: Достигая высот как спортсмен, нужно оставаться скромным

Украинский игрок "Манчестер Сити" Александр Зинченко в интервью клубной пресс-службе поделился мнением о своих партнерах по команде.

"Если честно, я думал, что суперзвезды команды сильно выделяются, но они были так просты. Я называю это классом, потому что когда ты достигаешь высот как спортсмен и делаешь большой шаг вперед, тебе все равно нужно оставаться скромным, быть собой – так же было и с ними.

Могу сказать, что у каждого здесь невероятное отношение к тренировкам и играм, каждый отдает все на поле, потому что наши фанаты этого заслуживают. Этот невероятный клуб может достичь чего угодно. Находиться рядом с такими игроками – мечта, ты всегда хочешь учиться и взять как можно больше.

Гвардиола? Вы всегда пытаетесь учиться у него, для меня одно из лучших его качеств - это то, что он знает, что сказать в нужное время. Что касается тактики и прочего, все знают, что он лучший, но важно знать, что сказать парням в нужное время", – сказал Зинченко.