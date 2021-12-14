Зинченко: Достигая высот как спортсмен, нужно оставаться скромным
Украинский футболист поделился мнением о своих одноклубниках
Фото: mancity.com
Украинский игрок "Манчестер Сити" Александр Зинченко в интервью клубной пресс-службе поделился мнением о своих партнерах по команде.
"Если честно, я думал, что суперзвезды команды сильно выделяются, но они были так просты. Я называю это классом, потому что когда ты достигаешь высот как спортсмен и делаешь большой шаг вперед, тебе все равно нужно оставаться скромным, быть собой – так же было и с ними.
Могу сказать, что у каждого здесь невероятное отношение к тренировкам и играм, каждый отдает все на поле, потому что наши фанаты этого заслуживают. Этот невероятный клуб может достичь чего угодно. Находиться рядом с такими игроками – мечта, ты всегда хочешь учиться и взять как можно больше.
Гвардиола? Вы всегда пытаетесь учиться у него, для меня одно из лучших его качеств - это то, что он знает, что сказать в нужное время. Что касается тактики и прочего, все знают, что он лучший, но важно знать, что сказать парням в нужное время", – сказал Зинченко.
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