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Зинченко: Когда я уронил кубок АПЛ, то подумал: Боже, я больше никогда не сыграю за Сити

Наши за границей
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(1 голосов)

Все помнят тот забавный момент

Зинченко: Когда я уронил кубок АПЛ, то подумал: Боже, я больше никогда не сыграю за Сити

Новина українською

Украинский игрок "Манчестер Сити" Александр Зинченко в эфире клубного ТВ поделился воспоминаниями о завоеванных трофеях в составе "горожан".

– Это всегда особенное чувство, когда достигаешь подобного рода вещей, особенно первая победа в АПЛ. Я не играл много в тот сезон, но чувствовал, что был малой частью этой команды. Рад находиться здесь, быть частью этой невероятной семьи – мечта каждого.

– Тот момент, когда ты столкнул трофей с подиума.

– В тот момент я сказал себе: "О боже, я больше никогда не сыграю за "Сити". Тогда многие надо мной шутили.

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В статье: Манчестер Сити Александр Зинченко
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Источник:
Трибуна

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Комментарии (1)
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Zolotoy Myach (Chicago)
14.12.2021 в 22:39
Вот еслиб гвардлилоха подкидывали и ты его уронил, было бы забавно, а так, ты просто рукожопый пис*н
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