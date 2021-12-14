Зинченко: Когда я уронил кубок АПЛ, то подумал: Боже, я больше никогда не сыграю за Сити
Все помнят тот забавный момент
Украинский игрок "
– Это всегда особенное чувство, когда достигаешь подобного рода вещей, особенно первая победа в АПЛ. Я не играл много в тот сезон, но чувствовал, что был малой частью этой команды. Рад находиться здесь, быть частью этой невероятной семьи – мечта каждого.
– Тот момент, когда ты столкнул трофей с подиума.
– В тот момент я сказал себе: "О боже, я больше никогда не сыграю за "Сити". Тогда многие надо мной шутили.
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Источник:Трибуна
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Комментарии (1)
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Zolotoy Myach (Chicago)
14.12.2021 в 22:39
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