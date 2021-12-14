Зинченко: Когда я уронил кубок АПЛ, то подумал: Боже, я больше никогда не сыграю за Сити

Украинский игрок " Манчестер Сити " Александр Зинченко в эфире клубного ТВ поделился воспоминаниями о завоеванных трофеях в составе "горожан".

– Это всегда особенное чувство, когда достигаешь подобного рода вещей, особенно первая победа в АПЛ. Я не играл много в тот сезон, но чувствовал, что был малой частью этой команды. Рад находиться здесь, быть частью этой невероятной семьи – мечта каждого.

– Тот момент, когда ты столкнул трофей с подиума.

– В тот момент я сказал себе: "О боже, я больше никогда не сыграю за "Сити". Тогда многие надо мной шутили.