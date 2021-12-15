Шевченко о первой победе во главе Дженоа: Облегчение для всей команды

Главный тренер "Дженоа" Андрей Шевченко прокомментировал победу над "Салернитаной" (1:0) в 1/16 финала Кубка Италии.

"Эта победа — облегчение для всей команды. Сегодня мы играли лучше и заслужили этот успех. В первом тайме у нас было много возможностей забить, но чего-то не хватало, как и в предыдущих матчах. Нужно работать намного больше. Во второй половине мы физически просели, но внесённые изменения дали возможность вернуться в игру.