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Шевченко о первой победе во главе Дженоа: Облегчение для всей команды

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"Генуэзцы" длительное время не выигрывали

Шевченко о первой победе во главе Дженоа: Облегчение для всей команды

Фото: genoacfc.it

Новина українською

Главный тренер "Дженоа" Андрей Шевченко прокомментировал победу над "Салернитаной" (1:0) в 1/16 финала Кубка Италии.

"Эта победа — облегчение для всей команды. Сегодня мы играли лучше и заслужили этот успех. В первом тайме у нас было много возможностей забить, но чего-то не хватало, как и в предыдущих матчах. Нужно работать намного больше. Во второй половине мы физически просели, но внесённые изменения дали возможность вернуться в игру.

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Трансферный рынок? Мы строим планы с новым спортивным директором, который сейчас приехал. В следующих двух матчах нам предстоит сыграть с такими сложными соперниками, как "Лацио" и "Аталанта", а затем мы подумаем о трансферном рынке", — цитирует Шевченко журналист Джанлука ди Марцио на своём официальном сайте.

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В статье: Андрей Шевченко Дженоа (Генуя) Салернитана
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Источник:
gianlucadimarzio.com

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Комментарии (1)
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Віктор Бокасса (Betwmount)
15.12.2021 в 09:26
Молодець!
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