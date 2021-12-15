Шевченко о первой победе во главе Дженоа: Облегчение для всей команды
"Генуэзцы" длительное время не выигрывали
Фото: genoacfc.it
Главный тренер "Дженоа" Андрей Шевченко прокомментировал победу над "Салернитаной" (1:0) в 1/16 финала Кубка Италии.
"Эта победа — облегчение для всей команды. Сегодня мы играли лучше и заслужили этот успех. В первом тайме у нас было много возможностей забить, но чего-то не хватало, как и в предыдущих матчах. Нужно работать намного больше. Во второй половине мы физически просели, но внесённые изменения дали возможность вернуться в игру.
Трансферный рынок? Мы строим планы с новым спортивным директором, который сейчас приехал. В следующих двух матчах нам предстоит сыграть с такими сложными соперниками, как "Лацио" и "Аталанта", а затем мы подумаем о трансферном рынке", — цитирует Шевченко журналист Джанлука ди Марцио на своём официальном сайте.
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