"Ребята были в ударе". Зинченко - о разгроме Лидса со счетом 7:0
Украинец доволен результатом команды
Getty Images / Global Images Ukraine
Украинский игрок "Манчестер Сити" Александр Зинченко поделился эмоциями после разгромной победы над "Лидсом" (7:0). Отметим, что украинец вышел в стартовом составе команды и отыграл все 90 минут встречи.
"Ребята сегодня были в ударе. Невероятная атмосфера на стадионе "Этихад", - подписал Зинченко фото в Instagram.
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Источник:Instagram
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