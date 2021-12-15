"Ребята были в ударе". Зинченко - о разгроме Лидса со счетом 7:0

Украинский игрок "Манчестер Сити" Александр Зинченко поделился эмоциями после разгромной победы над "Лидсом" (7:0). Отметим, что украинец вышел в стартовом составе команды и отыграл все 90 минут встречи.

"Ребята сегодня были в ударе. Невероятная атмосфера на стадионе "Этихад", - подписал Зинченко фото в Instagram.