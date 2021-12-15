Зинченко: Даже когда контракт с Сити был подписан, я все еще не мог в это поверить

Игрок " Манчестер Сити " Александр Зинченко рассказал, как он переходил в английский клуб из "Уфы" в 2016 году.

"Впервые, когда я услышал, что меня хочет подписать "Манчестер Сити", то не поверил в это. Мне казалось это невозможным. Это колоссальный шаг вперед. И даже когда контракт был подписан, я все еще не мог поверить в свершившееся.

Но, когда я прибыл в тренировочный лагерь, когда увидел коуча, который пожал мне руку, я подумал: "Вау! Это правда!" Конечно, это мечта — быть рядом с такими знаменитыми игроками. Это возможность многому научиться.

Вы помните, что поначалу у меня было совсем немного игрового времени. В команде собраны игроки мирового класса и мне необходимо было усердно работать, чтобы доказать право на место в составе. Я и сейчас продолжаю много работать и учиться", - сказал Зинченко.