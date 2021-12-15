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Зинченко: Даже когда контракт с Сити был подписан, я все еще не мог в это поверить

Наши за границей
(1 голосов)

Алекс рассказал о своем переходе в Сити из Уфы

Зинченко: Даже когда контракт с Сити был подписан, я все еще не мог в это поверить

Фото: instagram.com/pumafootball

Новина українською

Игрок "Манчестер Сити" Александр Зинченко рассказал, как он переходил в английский клуб из "Уфы" в 2016 году.

"Впервые, когда я услышал, что меня хочет подписать "Манчестер Сити", то не поверил в это. Мне казалось это невозможным. Это колоссальный шаг вперед. И даже когда контракт был подписан, я все еще не мог поверить в свершившееся.

Но, когда я прибыл в тренировочный лагерь, когда увидел коуча, который пожал мне руку, я подумал: "Вау! Это правда!" Конечно, это мечта — быть рядом с такими знаменитыми игроками. Это возможность многому научиться.

Вы помните, что поначалу у меня было совсем немного игрового времени. В команде собраны игроки мирового класса и мне необходимо было усердно работать, чтобы доказать право на место в составе. Я и сейчас продолжаю много работать и учиться", - сказал Зинченко.

Напомним, что с 2016 года Зинченко сыграл за "Сити" 110 матчей, в которых забил 2 гола и отдал 10 ассистов, при этом 1 сезон провел в аренде в ПСВ.

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В статье: Манчестер Сити Александр Зинченко
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Источник:
Манчестер Сити

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Комментарии (1)
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Zolotoy Myach (Chicago)
15.12.2021 в 16:56
В депутаты метит? Крутите его денно и нощно
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