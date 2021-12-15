Воронин продлит контракт с московским Динамо

Украинский тренер московского "Динамо" Андрей Воронин продлит контракт с московским клубом. Об этом сообщил источник в клубе.

"История с будущим Воронина в "Динамо" решена. Клуб заинтересован в нем, и соглашение будет заключено до конца года. Главный тренер команды Сандро Шварц также выступил за продление контракта с Ворониным", — заявил источник в клубе.

Также сообщается, что точный срок соглашения обсуждается, но приоритетный вариант — два года.

Напомним, что действующий контракт 42-летнего украинца с "бело-голубыми" рассчитан до июня 2022 года.

Ранее также сообщалось, что контракт с клубом продлит и главный тренер Сандро Шварц.