Воронин продлит контракт с московским Динамо
Также как и главный тренер команды Сандро Шварц
fcdm.ru
Украинский тренер московского "Динамо" Андрей Воронин продлит контракт с московским клубом. Об этом сообщил источник в клубе.
"История с будущим Воронина в "Динамо" решена. Клуб заинтересован в нем, и соглашение будет заключено до конца года. Главный тренер команды Сандро Шварц также выступил за продление контракта с Ворониным", — заявил источник в клубе.
Также сообщается, что точный срок соглашения обсуждается, но приоритетный вариант — два года.
Напомним, что действующий контракт 42-летнего украинца с "бело-голубыми" рассчитан до июня 2022 года.
Ранее также сообщалось, что контракт с клубом продлит и главный тренер Сандро Шварц.
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