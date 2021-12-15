Арсенал - Вест Хэм. Ярмоленко снова остался в запасе на матч АПЛ

Сегодня в рамках 17-го тура АПЛ “Арсенал” примет “ Вест Хэм ” .

Наставник "молотобойцев" Дэвид Мойес снова не включил в стартовый состав Андрея Ярмоленко – украинец начнет матч на скамейке запасных.

Напомним, что поединок начнется в 22:00.

Также отметим, что в нынешнем сезоне Андрей сыграл за “молотобойцев“ в 15 матчах во всех турнирах, в которых забил 1 гол и отдал 1 ассист.

Последний раз украинец выходил в старте на матч АПЛ еще в середине прошлого сезона.