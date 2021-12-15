Арсенал - Вест Хэм. Ярмоленко снова остался в запасе на матч АПЛ
Андрей стабильно выходит только в Лиге Европы
Sky
Сегодня в рамках 17-го тура АПЛ
Наставник "молотобойцев" Дэвид Мойес снова не включил в стартовый состав Андрея Ярмоленко – украинец начнет матч на скамейке запасных.
Напомним, что поединок начнется в 22:00.
Также отметим, что в нынешнем сезоне Андрей сыграл за “молотобойцев“ в 15 матчах во всех турнирах, в которых забил 1 гол и отдал 1 ассист.
Последний раз украинец выходил в старте на матч АПЛ еще в середине прошлого сезона.
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