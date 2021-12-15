Ассист Безуса не помог Генту взять очки в матче с Мехеленом Шведа

Украинский хавбек Гента Роман Безус отметился результативным действием в матче 19-го тура чемпионата Бельгии против Мехелена.

Украинец вышел в стартовом составе своей команды и отдал результативный пас на 50-й минуте на Депуатра, который забил второй гол Гента.

Впрочем, команда Безуса все равно проиграла со счетом 3:4. Роман провел на поле 79 минут.

Также отметим, что украинский вингер Мехелена Роман швед также вышел в стартовом составе и отыграл те же 79 минут, но результативными действиями не отметился.

Напомним, что Безус в нынешнем сезоне сыграл за Гент 20 матчей во всех турнирах, в которых забил 2 гола и отдал 3 ассиста.