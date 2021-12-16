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Украинец покинул клуб из Казахстана

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Хавбек выступал за казахстанский клуб с 2018 года

Украинец покинул клуб из Казахстана

Фото: fcqyzyljar

Новина українською

"Кызыл-Жар" прекратил сотрудничество с украинским полузащитником Максимом Драченко, сообщает пресс-служба клуба.

"Наш клуб покидает черкасский "Макгрегор" Максим Драченко. Макси, благодарим тебя за твой профессионализм, самоотдачу и героическую самоотверженность которые ты проявлял в течении всех 3,5 лет будучи нашим солдатом, да, именно солдатом", - говорится в сообщении клуба.

31-летний Драченко защищал цвета казахстанского клуба с 2018 года. За это время он провел 57 матчей, в которых забил пять голов и выполнил две результативные передачи. Ранее футболист выступал также за "Шахтер-3" (Донецк), "Олимпик" и "Зирку".

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В статье: Максим Драченко
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Источник:
qyzyljar

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