Украинец покинул клуб из Казахстана
Хавбек выступал за казахстанский клуб с 2018 года
Фото: fcqyzyljar
"Кызыл-Жар" прекратил сотрудничество с украинским полузащитником Максимом Драченко, сообщает пресс-служба клуба.
"Наш клуб покидает черкасский "Макгрегор" Максим Драченко. Макси, благодарим тебя за твой профессионализм, самоотдачу и героическую самоотверженность которые ты проявлял в течении всех 3,5 лет будучи нашим солдатом, да, именно солдатом", - говорится в сообщении клуба.
31-летний Драченко защищал цвета казахстанского клуба с 2018 года. За это время он провел 57 матчей, в которых забил пять голов и выполнил две результативные передачи. Ранее футболист выступал также за "Шахтер-3" (Донецк), "Олимпик" и "Зирку".
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