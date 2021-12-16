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Славия с Качарабой вышла в четвертьфинал Кубка Чехии

Наши за границей
(1 голосов)

Наш соотечественник отыграл полный матч

Славия с Качарабой вышла в четвертьфинал Кубка Чехии

Новина українською

В рамках 1/8 финала Кубка Чехии пражская "Славия" на своем поле с разгромным счетом обыграла "Злин" (3:1).

Украинский защитник Тарас Качараба вышел в стартовом составе хозяев и отыграл полный матч. Однако результативными действиями наш соотечественник не отличился.

Таким образом, команда украинца вышла в четвертьфинал Кубка Чехии. В текущем сезоне Качара провел 32 матча во всех турнирах и отметился одним забитым мячем.

К слову, в чемпионате Чехии "Славия" уверенно лидирует с 47 очками, опережая "Викторию Пльзень" на три зачетных пункта.

Кубок Чехии. 1/8 финала

"Славия" – "Злин" – 3:1

Голы: Хорский, 9 Мадсен, 53, Олайинка, 90+1(пен.) – Ткач, 2

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В статье: Тарас Качараба Славия (Прага) Злин (Чехия)
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Комментарии (1)
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Віктор Бокасса (Betwmount)
16.12.2021 в 11:35
Не знав би, хто це такий, якби Петраков не запросив його у збірну.
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