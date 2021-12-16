Славия с Качарабой вышла в четвертьфинал Кубка Чехии
Наш соотечественник отыграл полный матч
В рамках 1/8 финала Кубка Чехии пражская "Славия" на своем поле с разгромным счетом обыграла "Злин" (3:1).
Украинский защитник Тарас Качараба вышел в стартовом составе хозяев и отыграл полный матч. Однако результативными действиями наш соотечественник не отличился.
Таким образом, команда украинца вышла в четвертьфинал Кубка Чехии. В текущем сезоне Качара провел 32 матча во всех турнирах и отметился одним забитым мячем.
К слову, в чемпионате Чехии "Славия" уверенно лидирует с 47 очками, опережая "Викторию Пльзень" на три зачетных пункта.
Кубок Чехии. 1/8 финала
"Славия" – "Злин" – 3:1
Голы: Хорский, 9 Мадсен, 53, Олайинка, 90+1(пен.) – Ткач, 2
Популярное сейчас
- Яремчук помог Бенфике пробиться в полуфинал Кубка португальской лиги
- Украинец покинул клуб из Казахстана
- Арсенал - Вест Хэм 2:0. Обзор матча и видео голов
- "Спорт и политика - разные вещи", "кто похоронил Александрию, поймут, что ошибались". Интервью Сергея Гриня
- Жена устроила истерику из-за вечеринки. Как Дуглас Коста начал войну с родным клубом
- Красотка дня. Чудесная подруга лидера Шерифа и автора двух роскошных голов в этой ЛЧ. ФОТО