"Что за легенда!". Зинченко отреагировал на завершение карьеры Серхио Агуэро
Украинец трогательно попрощался с бывшим одноклубником
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Украинский игрок "Манчестер Сити" Александр Зинченко трогательно попрощался со своим бывшим одноклубником Серхио Агуэро, который был вынужден завершить карьеру из-за проблем с сердцем.
25-летний украинец опубликовал совместные фотографии с аргентинским форвардом.
"Что за легенда!", — написал кратко Зинченко.
В составе "горожан" Агуэро выступал с 2011 по 2021 годы. За это время он пять раз выиграл английскую Премьер-лигу, шесть раз завоевал Кубок лиги, трижды побеждал в Суперкубке страны, а также взял Кубок Англии в сезоне-2018/2019. Зинченко защищает цвета "Манчестер Сити" с 2016 года.
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