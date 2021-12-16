"Что за легенда!". Зинченко отреагировал на завершение карьеры Серхио Агуэро

Украинский игрок "Манчестер Сити" Александр Зинченко трогательно попрощался со своим бывшим одноклубником Серхио Агуэро, который был вынужден завершить карьеру из-за проблем с сердцем.

25-летний украинец опубликовал совместные фотографии с аргентинским форвардом.

"Что за легенда!", — написал кратко Зинченко.

В составе "горожан" Агуэро выступал с 2011 по 2021 годы. За это время он пять раз выиграл английскую Премьер-лигу, шесть раз завоевал Кубок лиги, трижды побеждал в Суперкубке страны, а также взял Кубок Англии в сезоне-2018/2019. Зинченко защищает цвета "Манчестер Сити" с 2016 года.