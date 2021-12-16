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"Что за легенда!". Зинченко отреагировал на завершение карьеры Серхио Агуэро

Наши за границей
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(1 голосов)

Украинец трогательно попрощался с бывшим одноклубником

"Что за легенда!". Зинченко отреагировал на завершение карьеры Серхио Агуэро

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Украинский игрок "Манчестер Сити" Александр Зинченко трогательно попрощался со своим бывшим одноклубником Серхио Агуэро, который был вынужден завершить карьеру из-за проблем с сердцем.

25-летний украинец опубликовал совместные фотографии с аргентинским форвардом.

"Что за легенда!", — написал кратко Зинченко.

В составе "горожан" Агуэро выступал с 2011 по 2021 годы. За это время он пять раз выиграл английскую Премьер-лигу, шесть раз завоевал Кубок лиги, трижды побеждал в Суперкубке страны, а также взял Кубок Англии в сезоне-2018/2019. Зинченко защищает цвета "Манчестер Сити" с 2016 года.

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В статье: Серхио Агуэро Манчестер Сити Александр Зинченко
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Комментарии (1)
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Maldini (Киев)
16.12.2021 в 11:29
Агуэро-молодец!Он великий форвард-тут двух мнений быть не может!То,что Зинченко был рядом-будет вспоминать!Зина для Украины,как Агуэро для всей планеты!Ему успехов на Родине и всех благ-спасибо за игру!!!
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