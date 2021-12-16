  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Наши за границей
  4. Забарный: Яремчук - хороший нападающий, довольно сложно против него играть
В тренде

Забарный: Яремчук - хороший нападающий, довольно сложно против него играть

Наши за границей
(1 голосов)

Защитник "Динамо" вспомнил противостояние с игроком "Бенфики"

Забарный: Яремчук - хороший нападающий, довольно сложно против него играть

Фото: ФК Динамо Киев

Новина українською

Защитник "Динамо" Илья Забарный рассказал о противостоянии с украинским форвардом "Бенфики" Романом Яремчуком.

Насколько тяжело играть против Яремчука?

– Мне кажется, он играл больше в моей зоне. Рома – хороший нападающий, довольно сложно против него играть. Где-то получалось, где-то нет. Думаю, все видели, – сказал Забарный.

Читайте такжеЯремчук помог Бенфике пробиться в полуфинал Кубка португальской лиги
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Бенфика (Лиссабон) Роман Яремчук Динамо (Киев) Илья Забарный
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
pressing

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 4300 грн Играть
5 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...