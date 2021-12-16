Забарный: Яремчук - хороший нападающий, довольно сложно против него играть

Защитник "Динамо" Илья Забарный рассказал о противостоянии с украинским форвардом "Бенфики" Романом Яремчуком.

– Насколько тяжело играть против Яремчука?

– Мне кажется, он играл больше в моей зоне. Рома – хороший нападающий, довольно сложно против него играть. Где-то получалось, где-то нет. Думаю, все видели, – сказал Забарный.