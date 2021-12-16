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Шевченко: Против Лацио мы должны сыграть в свой футбол и попытаться взять очки

Наши за границей
(1 голосов)

Украинский тренер готовится к поединку 18-го тура Серии А

Шевченко: Против Лацио мы должны сыграть в свой футбол и попытаться взять очки

Фото: genoacfc.it

Новина українською

Главный тренер "Дженоа" Андрей Шевченко поделился ожиданиями от предстоящего матча 18-го тура Серии А против "Лацио".

– Победа над "Салернитаной" в Кубке Италии придаст команде уверенности в чемпионате?

– Победы доставляют много удовольствия. Команда не пропустила гол, победила – это облегчение для нас. В этом году у нас остались два сложных матча (кроме "Лацио", домашняя встреча с "Аталантой" – прим.). Мы надеемся, что наш боевой дух поможет нам.

С "Лацио" мы должны сыграть в свой футбол: компактно, агрессивно. Мы должны попытаться взять очки. Решающей будет командная игра. Мы должны использовать свои моменты, это самое важное.

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Маттиа Дестро забил 7 голов в текущем сезоне чемпионата Италии, он лидер команды по этому показателю. Приятно, что, восстановившись от травмы, он сразу забил. Это футболист, у которого много энтузиазма. Он хочет помочь команде.

– Футболисты "Лацио" будут свежее, ведь они стартуют в Кубке со стадии 1/8 финала.

– В кубковом матче мы пытались сбалансировать команду, предоставив отдых некоторым игрокам, – заявил Шевченко в интервью клубному YouTube-каналу.

Матч "Лацио" - "Дженоа" состоится в пятницу, 17 декабря и начнется в 19:30.

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В статье: Андрей Шевченко Лацио (Рим) Дженоа (Генуя)
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Источник:
Tribuna.com

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Комментарии (3)
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Olegyurchak (Хмельницький )
16.12.2021 в 16:23
Видели мы вашу игру против никакущей Салернитаны... Готовьтесь к Серии В.
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Nyva_vn_ua (Vinnytsia)
16.12.2021 в 15:59
Спробувати можна, але результат буде щось накштал 3:0, 4:0..
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Ди (Киев)
16.12.2021 в 15:55
Какой...свой...? не смеши...
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