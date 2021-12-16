Коваленко остался в запасе Специи на матч Кубка Италии

Зачем вот это все писать. Остался в запасе - это целая новость. Т.е. еще не выгнали из клуба, хоть в заявку вписывают, давайте порадуемся за нашего футболиста. Он же играет в топовом чемпионате, ну как играет, с лавки на лавку перевозят. Вот почему когда гол за целый год забил это первые заголовки, это на уровне получения золотого мяча. Каждый голевой пас обсуждаем неделю, даже если мяч просто отскочил удачно. И таких новостей у нас не только по Коваленко, а и по другим. Давайте не будем позориться и не будем писать о том, что наш профессиональный игрок аж на работу ходит, какой же это успех нашей футбольной школы.