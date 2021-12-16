Коваленко остался в запасе Специи на матч Кубка Италии
Специя на выезде сыграет с Лечче
Украинский хавбек "
Украинец остался на скамейке запасных.
Напомним, что поединок начнется в 19:00.
Также отметим, что Виктор в нынешнем сезоне сыграл за "Специю" 12 матчей во всех турнирах, в которых забил 1 гол и отдал 2 ассиста.
???? #CoppaItaliaFrecciarossa— Spezia Calcio (@acspezia) December 16, 2021
???? Le undici Aquile scelte da mister Thiago Motta per #SpeziaLecce
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Комментарии (5)
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Mexxxxx (Просяная)
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Olegyurchak (Хмельницький )
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