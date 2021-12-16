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Коваленко остался в запасе Специи на матч Кубка Италии

Наши за границей
(2 голосов)

Специя на выезде сыграет с Лечче

Коваленко остался в запасе Специи на матч Кубка Италии

Новина українською

Украинский хавбек "Специи" Виктор Коваленко не попал в стартовый состав своей команды на матч 1/16 Кубка Италии против "Лечче".

Украинец остался на скамейке запасных.

Напомним, что поединок начнется в 19:00.

Также отметим, что Виктор в нынешнем сезоне сыграл за "Специю" 12 матчей во всех турнирах, в которых забил 1 гол и отдал 2 ассиста.

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В статье: Виктор Коваленко Специя
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Комментарии (5)
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Mexxxxx (Просяная)
16.12.2021 в 18:37
Зачем вот это все писать. Остался в запасе - это целая новость. Т.е. еще не выгнали из клуба, хоть в заявку вписывают, давайте порадуемся за нашего футболиста. Он же играет в топовом чемпионате, ну как играет, с лавки на лавку перевозят. Вот почему когда гол за целый год забил это первые заголовки, это на уровне получения золотого мяча. Каждый голевой пас обсуждаем неделю, даже если мяч просто отскочил удачно. И таких новостей у нас не только по Коваленко, а и по другим. Давайте не будем позориться и не будем писать о том, что наш профессиональный игрок аж на работу ходит, какой же это успех нашей футбольной школы.
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+3
-3
FC Energy (Новая Каховка)
16.12.2021 в 19:41
не подумал, что кому-то такая информация может быть полезна?
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+1
-1
avatar
Bush_Dima (Чернігів)
16.12.2021 в 18:34
Ще одне підтвердження, що він грвець основи, а це плюс для збірної!
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+1
-3
myfu1 (Кропивницкий)
16.12.2021 в 18:22
Во втором тайме выйдет парниша порешает!
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+4
-1
Olegyurchak (Хмельницький )
16.12.2021 в 18:50
Та пизд..ц решала!
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0
-4


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